Москва, 13 мая, 2023, 02:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин своим указом дал старт реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Документ опубликован 12 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

Проектом предполагается, что в некоторых университетах страны введут базовое высшее и специализированное высшее образование. Таким образом, для базового высшего образования срок обучения составит от четырёх до шести лет, для магистратуры — от одного года до трёх лет.

Отмечается, что для студентов всех уровней в новой системе сохранятся прежние гарантии и обязанности.

Правительству РФ поручено в течение двух месяцев определить порядок реализации пилотного проекта по новым правилам.

Указом уточняется, что трехступенчатую систему протестируют в шести российских вузах: в МАИ, МИСиСе, МПГУ, Балтийском федеральном университете, Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе послания Федеральному собранию России Владимир Путин отметил, что в системе высшего образования России необходимо восстановить традиционные для страны сроки обучения.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в новой российской системе образования не будет изменений в части, касающейся поступления в вузы, в частности в сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Глава комитета по вопросам семьи Нина Останина внесла в Госдуму на рассмотрение законопроект о праве зачисления в учебные заведения участников спецоперации без вступительных экзаменов.