Вашингтон, 8 января, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили стала стипендианткой Киссинджера в Институте Маккейна Аризонского университета в США. Об этом сообщатся на официальном сайте института.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Будучи стипендиатом Фонда Киссинджера Института Маккейна, Зурабишвили будет использовать свой обширный дипломатический, лидерский и политический опыт для продвижения своей страны к новым выборам и демократическому пути развития», — говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора института Эвелины Фаркас, Зурабишвили олицетворяет «политическое мужество и идеалы государственного управления». Она отметила решимость бывшего грузинского лидера отстаивать «демократические ценности».

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря Зурабишвили покинула президентский дворец после истечения срока своих полномочий. Новым главой государства стал Михаил Кавелашвили, который принял присягу и официально вступил в должность президента.

Ранее Зурабишвили присоединилась к протестам прозападной оппозиции, заявив, что не признаёт результаты парламентских выборов.

В первые дни протесты сопровождались беспорядками, манифестанты бросали в правоохранителей тяжёлые предметы, пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью. Однако после серии обысков и задержаний, проведённых сотрудниками полиции у протестующих, митинги с 4 декабря начали проходить почти без происшествий. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 5 декабря заявил, что в республике удалось пресечь попытку «майдана».