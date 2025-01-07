Москва, 7 января, 2025, 08:50 — ИА Регнум. Гибель в Донецкой Народной Республике корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова в результате атаки украинской армии не должна остаться без внимания мировой общественности. Об этом заявила 7 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Будем добиваться, чтобы этот случай не остался без внимания мировой общественности, ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, международной неправительственной организации «Комитет защиты журналистов», — отметила Москалькова.

Она выразила соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам погибшего журналиста и пожелала скорейшего выздоровления его коллегам, получившим ранения.

Москалькова подчеркнула, что гибель журналистов в результате атак ВСУ на представителей СМИ требует кардинального пересмотра международных механизмов защиты представителей прессы в зонах боевых действий. Действующие механизмы были созданы десятки лет назад и уже не отвечают современным реалиям и закреплённому в международных документах праву на свободу слова.

«Современные конфликты требуют создания более оперативных и действенных инструментов предотвращения угроз для журналистов, включая применение технологий для их идентификации и защиты», — отметила Москалькова.

Как сообщало ИА Регнум, Мартемьянов погиб 4 января в ДНР. Он находился в гражданском автомобиле вместе с другими журналистами, которые возвращались со съёмок обстрела жителей Горловки. Украинский FPV-дрон нанёс удар по машине.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940017" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мемориал в память о погибшем в зоне СВО корреспонденте Александре Мартемьянове появился в здании МИЦ «Известия»

Мартемьянов умер от полученных ранений. Ранения также получили журналисты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев и сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман.