Москва, 27 декабря, 2024, 18:13 — ИА Регнум. С 1 января 2025 года девять стран — партнёров присоединятся к межгосударственному объединению БРИКС и ещё четыре государства получили такое приглашение. Об этом 27 декабря сообщило Министерство иностранных дел РФ.

«С 1 января 2025 года к БРИКС в качестве государств-партнёров присоединяются Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, подтвердившие согласие на приобретение такого статуса», — говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что ещё четыре государства получили приглашения стать членами объединения в качестве стран — партнёров, бразильское председательство в БРИКС объявит об их новом статусе, когда получит от них ответы.

В МИД уточнили, что российская сторона намерена вести плотное взаимодействие со странами — партнёрами БРИКС и максимально эффективно заниматься их подключением к сотрудничеству в рамках организации.

Как сообщало ИА Регнум, помощник президента РФ Юрий Ушаков 23 декабря рассказал, что перед саммитом БРИКС в Казани в октябре поступили заявки от 35 стран, желающих в том или ином формате вести сотрудничество с организацией. Он уточнил, что на основании этого был согласован список из 13 стран, которым направили предложения стать партнёрами объединения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, подводя итоги саммита БРИКС в Казани, заявил, что одним из наиболее важных решение мероприятия стало введение статуса партнёров объединения. По его словам, сейчас наблюдается стремительный рост авторитета организации, с которой желают работать всё больше стран.