Грядущий год наверняка готовит нам много интересного и порой неожиданного, но есть целая череда политических событий, которые мы ждём уже сейчас, например выборы в ряде стран.

Иван Шилов ИА Регнум

Некоторые из них заслуживают особого внимания.

Украина: просроченный Зеленский или лондонский Залужный

Главная интрига — будут ли граждане Украины в 2025-м избирать президента? Это они должны были сделать ещё в первой половине текущего года, но Владимир Зеленский, прикрываясь военным положением, выборы отменил. Хотя в конституции и не прописано, что проводить голосование в таких условиях нельзя. Вот так и живёт страна с 20 мая с просроченным президентом, но США и Европа закрывают на это глаза.

Руководство страны грозилось не назначать выборы до окончания вооружённого конфликта, но Службе внешней разведки России стало известно, что США рассматривают возможность проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году в условиях продолжения боевых действий с целью смены Зеленского.

Украинские «гражданские активисты», финансируемые Западом, обсуждают идею создания новой партии, которая будет поддерживать интересы США в ходе возможных предстоящих выборов, уточнило ведомство.

Информацию о начале избирательного процесса распространил и британский журнал The Economist, причём назвав конкретную дату голосования — 25 мая. И хотя офис президента Украины всё отрицает, по сведениям журналистов, некоторые подготовительные работы к выборам, судя по всему, уже идут. Мобилизуются региональные избирательные штабы, начинается работа над списками кандидатов. Администрация действительно упорно отрицает подобные сообщения. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Radio NV, комментируя публикацию The Economist, заявил, что боевые действия продолжаются с высокой интенсивностью, а военный конфликт находится в горячей фазе, как и год назад: «Не вижу оснований для того, чтобы уже говорить о начале какого-то политического сезона или процесса как такового».

Не видит необходимости проводить в ближайшей перспективе голосование и 5-й президент Украины Пётр Порошенко, обвиняя «недальновидных политиканов» в стремлении прорваться к власти. Но в то же время он признаёт, что в обществе появились настроения в пользу проведения выборов.

«Не пахнет выборами на Украине и в Верховной раде — на Украине уже воняет выборами, в Раде уже смердит выборами», — заявил он.

Если бы выборы проходили сейчас, за Зеленского, как показали результаты опроса группы «Рейтинг», проголосовали бы 42% респондентов, 40% — за посла Украины в Великобритании, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«В случае Владимира Зеленского есть медленная нисходящая динамика поддержки. Доверие к нему высокое, но тренд у Залужного стремительно идёт вверх. Он до сих пор сохраняет доверие на уровне 80–90%. И плюс избиратели, как в ситуации с Зеленским в 2019-м, приписывают Залужному каждый свои черты и характеристики, проектируют желаемые для них добродетели и ожидания», — пояснил представитель Киевского международного института социологии Антон Грушецкий в комментарии «Украинской правде».

Пять лет назад граждане и правда воспринимали Зеленского как кандидата мира, обещавшего урегулировать конфликт Киева и тогда ещё украинского Донбасса, не ущемлять русский язык, но в итоге он стал самым настоящим президентом войны.

Германия: Синяя Алиса не станет канцлером

Прямо под новый год, 28 декабря, федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг и назначил досрочные парламентские выборы на 23 февраля. Они и так должны были состояться в 2025 году, но только в сентябре. Всё это произошло из-за внутриполитического кризиса, который привёл сначала к распаду правящей «светофорной» коалиции, а затем — к вынесению вотума недоверия правительству. В настоящий момент в опросах лидирует крупнейшая оппозиционная сила — ХДС/ХСС (32%), на втором месте правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 18,9%, СДПГ пока ещё действующего канцлера Олафа Шольца лишь третья (15,6%), четвёртыми идут «Зелёные» (13%).

При этом самым популярным политиком страны стал не лидер ХДС Фридрих Мерц, а сопредседатель АдГ Алиса Вайдель, которая после официального утверждения в январе станет первым в истории кандидатом в канцлеры от «Альтернативы». Так что имей немецкие граждане право напрямую избирать главу правительства, то отдали бы предпочтение ей.

Эти показатели напрямую соотносятся с динамикой, продемонстрированной партиями политиков по сравнению с прошлыми выборами в сентябре 2021 года: +8,6% у АдГ и +7,9% у христианских демократов. Далее по списку популярности идут Шольц и «зелёный» вице-премьер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Их политические силы, наоборот, пошли вниз: -10,1% и -1,8% соответственно.

Представить канцлером «альтернативщика» сейчас сложно: остальные партии отказываются вступать с АдГ в коалицию. Поэтому самые высокие шансы возглавить следующий кабинет министров — у Мерца.

В таком случае нужно быть готовыми к более агрессивной внешней политике ФРГ хотя бы потому, что лидер ХДС выступает за дальнейшую военную поддержку Украины, в отличие от Шольца, который старается не впутывать Берлин в этот конфликт. Он долго сопротивлялся давлению США и не передавал ВСУ танки Leopard, но в конце концов сдался. Но хотя бы пытался.

Канада: любитель нацистов Трюдо извивается ужом

В середине декабря неожиданно прозвучала новость об отставке вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд. Объясняя причину своего решения, она написала в соцсети, обращаясь к премьер-министру страны Джастину Трюдо: «Вы сказали мне, что больше не хотите, чтобы я была Вашим министром финансов, предложив мне другую должность в кабинете министров. Поразмыслив, я решила уйти из кабинета министров».

Политики шли в одной связке с 2015 года и были близкими соратниками, но в последнее время между ними участились споры. Последней каплей стали разногласия по вопросу о реакции государства в случае, если избранный президент США Дональд Трамп выполнит своё обещание ввести 25%-ные пошлины на канадские товары.

Тут же начались разговоры об отставке самого Трюдо, сложить мандат его призывали и оппозиционные политики, и эксперты через телеэкраны, но сам политик все подобные разговоры пресекал. Заполнить освободившееся кресло министра финансов удалось достаточно оперативно — его занял министр общественной безопасности Доминик Леблан, друг детства Трюдо. Так что острого политического кризиса удалось избежать.

Тем не менее недовольных работой премьер-министра предостаточно, причём не только в стане оппозиции. По информации телеканала CBC, треть депутатов от правящей Либеральной партии выступают за отставку Трюдо, но вслух об этом решился сказать лишь 21 его однопартиец.

Как сообщил телеканал CTV, оппозиционная Консервативная партия Канады после завершения рождественских каникул парламентариев намерена выступить с предложением провести голосование по вотуму доверия премьер-министру и правительству 30 января.

Глава кабинета министров с прошлого года теряет поддержку избирателей в условиях роста цен. Рейтинг Трюдо сейчас находится на отметке 21,1%, хотя ещё в конце октября был на уровне 23,1%. Параллельно с этим свои позиции укрепляет лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр — с 42,6 до 42,9%.

Кто знает, может, Трюдо удастся избежать вотума доверия, как произошло целых три раза минувшей осенью. Но, так или иначе, в 2025 году парламентские выборы в Канаде состоятся, вопрос только — в октябре, как и было запланировано, или раньше.

Молдавия: президент-фальсификатор Санду нахимичит с новыми выборами

В 2025 году продолжится начатая в 2024-м избирательная эпопея и попытка передела власти. Заступившая 24 декабря на новый президентский срок Майя Санду одержала победу не без фальсификаций. Чего стоит одно только открытие на всю Россию всего двух избирательных участков (причём только в Москве и с ограниченным количеством напечатанных бюллетеней) при более 200 функционирующих участках в странах Евросоюза.

Именно благодаря результатам с европейских участков она сумела обогнать своего конкурента Александра Стояногло, бывшего генпрокурора страны, который победил внутри республики.

Однако выиграна лишь битва, но не война. Молдавия — республика парламентская, и реальная власть всё же находится в руках правительства, назначаемого парламентским большинством, а не в руках президента. Поэтому окончательная расстановка политических сил станет ясна летом 2025 года после парламентских выборов.

Памятуя об энергетическом кризисе, росте тарифов на газ на 40% и прочих свидетельствах падающего уровня жизни, избиратели вряд ли в большинстве своём поддержат правящую проевропейскую партию «Действие и солидарность». А не имея большинства в парламенте, ей придётся вступать в тяжёлые переговоры о формировании коалиции.

Наличие же монобольшинства, наоборот, позволяет президенту творить практически всё, что его (в нынешнем случае — её) душе угодно.

Дабы сократить риски для себя, найти соратников или создать партии-спойлеры, власти могут перенести голосование на осень, что вполне вписывается в законодательные нормы: выборы должны пройти в течение трёх месяцев после истечения срока полномочий действующего парламента — получается, что не позднее октября 2025 года.

Польша: вместо одного русофоба придёт другой

2025-й точно станет годом смены власти в Польше. Президент Анджей Дуда не имеет права баллотироваться на третий срок, согласно конституции.

Его потенциальным преемником однопартийцы выбрали директора Института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого, известного своими антироссийскими выпадами (к слову, он объявлен МВД РФ в розыск по делу об уничтожении и повреждении памятников советским воинам). Он и станет кандидатом на высший государственный пост от «Права и справедливости».

Поскольку исполнительная и законодательная ветви власти разделены между партиями, для премьер-министра Дональда Туска из «Гражданской платформы» грядущие выборы — это шанс получить президента-однопартийца.

Представляющий «Право и справедливость» Дуда не стесняется пользоваться своим правом наложить вето на принятые Сеймом законопроекты. Поэтому «Гражданская платформа» подошла к выбору своего кандидата очень внимательно и определила его непривычным для польской политической системы способом — на праймериз. В итоге от неё бороться за высший государственный пост будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский, одержавший уверенную внутрипартийную победу над главой МИД Польши Радославом Сикорским — 74,7 против 25,2%.

Такой большой разрыв можно объяснить степенью попадания предвыборных программ в яблочко. Если градоначальник делал акцент на необходимости повышения благосостояния населения и решении экономических проблем, то министр, известный русофоб, утверждал, что его знания и опыт как раз и требуются президенту в условиях вооружённого конфликта на Украине и политических перемен в Америке.

Впрочем, не надо сразу делать из одного белого, а из другого — чёрного. Не так давно именно Тшасковский призывал польское руководство убедить будущую администрацию Белого дома в том, что приверженность дальнейшей помощи Украине «необходима для стабильности на континенте».

Социологические опросы показывают, что с конца октября к середине ноября рейтинг «Права и справедливости» вырос на 2,8% (до 31,7%), а «Гражданской коалиции» — на 0,4% (до 34%).