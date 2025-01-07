Курск, 7 января, 2025, 08:09 — ИА Регнум. Большое количество украинских военных сдались в плен после неудачных попыток контратак в приграничных районах Курской области. Об этом 7 января рассказали в российских силовых структурах.

TASS

«Пленных взяли большое количество», — процитировал слова представителя силовых структур ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, утром 5 января украинские формирования предприняли попытку прорыва в направлении населённого пункта Большое Солдатское в курском приграничье. Российские военные уничтожили основные силы противника в районе хутора Бердин.

Позднее в этот же день Минобороны сообщило, что армия России нанесла поражение украинским боевикам возле хутора Бердин в курском приграничье. ВС РФ уничтожили два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин с десантом из состава украинской штурмовой группы.

В отражении попытки наступления ВСУ 5 января принимал участие спецназ Росгвардии. Глава Чечни Рамзан Кадыров 6 января опубликовал видео уничтожения спецназом «Ахмат» украинского танка Т-64 в курском приграничье.