Материалы с тегом «БРИКС»
Филиппо: Запад не готов вступать в диалог о безопасности из-за БРИКС
Запад не желает признавать влияние БРИКС и вести диалог о новой архитектуре безопасности, но однополярный мир исчерпал себя. Об этом «РИА Новости» заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо. «Однополярный мир американского империализма...
12 марта 2024
Президент Бразилии заявил о хороших отношениях с Путиным и Медведевым
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что всегда был в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Видео с заявлением бразильского лидера 4 марта опубликовал новостной портал Metrópoles на...
5 марта 2024
У стран БРИКС нет планов проводить совместные военные учения, заявил Ушаков
Страны БРИКС не намерены развивать военно-техническое сотрудничество или проводить совместные военные учения. Об этом 5 марта заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Полагаю, что не раскрою секрета: у БРИКС отсутствуют планы выстраивать такого рода взаимодействие, включая проведение военных...
5 марта 2024
Ушаков: Россия никогда не противопоставляла БРИКС G7 или G20
Межгосударственная организация БРИКС — это самодостаточная структура, которая не противопоставляет себя «Группе семи» (G7) или «Большой двадцатке» (G20). Об этом 5 марта заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Россия никогда не противопоставляла БРИКС другим межгосударственным структурам...
5 марта 2024
МИД: Мексика не подавала заявку на вступление в БРИКС
Мексика не направляла заявку на присоединение к БРИКС, но отслеживает развитие объединения. Об этом сообщило министерство иностранных дел латиноамериканской страны. «Мексика не подавала заявку на вступление в группу БРИКС. Мексика с интересом следит за развитием блока в силу экономического веса...
4 марта 2024
В МИД России заявили о планах наладить тесное партнерство с G20
Россия в качестве председателя объединения БРИКС планируют наладить тесное партнерство с «Группой двадцати» (G20), сообщил МИД России на своем сайте. В ведомстве пояснили, что такая деятельность поможет укрепить голоса стран Глобального Юга и Глобального Востока в ведущих многосторонних структурах...
21 февраля 2024
Мадуро заявил, что Венесуэла войдёт в состав БРИКС в ближайшее время
Венесуэла в течение ближайшего времени войдёт в состав межгосударственного объединения БРИКС. Об этом 20 февраля в программе телеканала Venezolana de Televisión «С Мадуро плюс» заявил президент республики Николас Мадуро. По словам Мадуро, старый, «колониальный» мир с войнами, интервенциями...
20 февраля 2024
Лавров прокомментировал идею создания единой валюты БРИКС
Вопрос создания единой валюты БРИКС едва ли имеет перспективу на данном этапе. Об этом 14 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме. Он отметил, что в БРИКС наиболее активно тему, связанную с вопросом альтернативных платежных систем, продвигает...
14 февраля 2024
Путин назвал Си Цзиньпина другом и рассказал о беседе с ним
Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и заявил, что обсудил с ним, в том числе, сотрудничество в рамках БРИКС. Об этом он сообщил 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию. «Обсуждаем с коллегами вопросы нашего сотрудничества в 2024 году...
8 февраля 2024
В США сообщили, что Саудовская Аравия ещё изучает вопрос вступления в БРИКС
Саудовская Аравия всё ещё рассматривает вопрос присоединиться к БРИКС, сообщило 1 февраля агентство Reuters со ссылкой на свои источники. «Саудовская Аравия ещё не ответила на приглашение присоединиться к БРИКС. Этот вопрос всё еще находится на рассмотрении», — заявил агентству чиновник из...
1 февраля 2024
Лавров заявил, что доллар используется Западом как оружие для решения задач
Запад использует американский доллар как действующее или потенциальное оружие для решения политических задач, заявил глава МИД России Сергей Лавров 31 января в ходе встречи шерп и су-шерп БРИКС в Москве. «Доллар является, очевидно для всех уже, по-моему, либо действующим, либо потенциальным оружием...
31 января 2024
Шерпа ЮАР заявил, что всё больше развитых стран хотят сотрудничать с БРИКС
Развитые страны Глобального Севера «тихонечко стучат в дверь» БРИКС, желая взаимодействовать с объединением, заявил шерпа (доверенное лицо руководителя страны-члена) ЮАР в БРИКС Анил Суклал во время встречи представителей стран и их заместителей в рамках российского председательства 30 января...
30 января 2024
Рябков заявил о намерении БРИКС развивать торговлю в нацвалютах
Страны БРИКС намерены сосредоточиться на увеличении доли национальных валют в торговле внутри группы, заявил 30 января замглавы МИД России Сергей Рябков. Дипломат напомнил, что с 1 января пять новых стран присоединились к БРИКС — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия стали полноправными...
30 января 2024
МИД Ирана рассчитывает на активизацию платежей в нацвалютах в БРИКС
Тегеран рассчитывает на активизацию платежей в рамках содружества стран БРИКС в национальных валютах в 2024 году во время председательства России в объединении. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел Ирана по экономическим вопросам, шерпа республики в БРИКС Мехди Сафари во...
30 января 2024
Доля стран БРИКС в мировой экономике превысила долю G7
Доля стран БРИКС по итогам 2023 года выросла с 31% до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес «Большой семёрки», заявила 29 января глава Банка России Эльвира Набиуллина. «С присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31% до 35%, если...
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29 января 2024
Путин пригласил президента Египта Ас-Сиси на саммит БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин пригласил президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси на саммит БРИКС в Казани в октябре. Об этом глава российского государства заявил на церемонии начала заливки бетона в основание четвёртого энергоблока атомной электростанции «Эль-Дабаа». «Ждём вас, уважаемый господин...
23 января 2024
Путин пообещал сделать всё возможное для встраивания Египта в БРИКС
Россия во время своего председательства в БРИКС сделает всё возможное для того, чтобы Египет эффективно встроился в работу организации. Об этом 23 января заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии старта заливки бетона в основание энергоблока № 4 первой в Египте атомной электростанции...
23 января 2024
Внук де Голля заявил, что Франции нужно вступить в БРИКС
Франции необходимо вступить в БРИКС — это даст республике альтернативу опеке НАТО, считает Пьер де Голль, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля. «Присоединение к БРИКС даст Франции альтернативу опеке НАТО и зависимости от англосаксонского финансового рынка», — отметил он в интервью...
20 января 2024
В программу Игр БРИКС включены 29 видов спорта
В программу Игр стран БРИКС, которые состоятся в Казани летом 2024 года, вошли 29 видов спорта. Об этом 19 января сообщил журналистам министр спорта Татарстана Владимир Леонов. «В спортивной программе будет даже больше дисциплин, чем было на Универсиаде. Не 27, а 29 видов спорта», — сказал Леонов...
19 января 2024
Песков заявил, что Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС
Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС, контакты продолжаются. Об этом 19 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы продолжаем наши контакты. Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС», — сказал Песков. Как передавало ИА Регнум, 17 января...
19 января 2024