Материалы с тегом «Дональд Трамп»
Макрон заявил, что не верит в победу Трампа на выборах президента США
Лидер Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 выразил неуверенность в победе Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента США. Журналисты поинтересовались у Макрона, может ли Трамп быть в роли посредника и поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. «Насколько я...
15 марта 2024
В Британии сообщили о тайной операции ЦРУ против КНР по приказу Трампа
Администрация бывшего президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в 2019 году поручила ЦРУ начать в китайских социальных сетях кампанию по настраиванию общественного мнения против руководства КНР. Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на трёх бывших чиновников и...
14 марта 2024
Трамп призвал Европу увеличить траты на Украину
Европейским странам следует увеличить финансирование Украины и сравняться в тратах с США, так как текущая ситуация несправедлива. Об этом бывший американский президент Дональд Трамп заявил в опубликованном 13 марта интервью телеканалу Newsmax. Он отметил, что Европа платит малую долю от того, что...
14 марта 2024
Путин рассказал, как Трамп называл Байдена в годы президентства
Дональд Трамп, будучи президентом США, задал российскому лидеру Владимиру Путину один провокационный вопрос. Об этом глава России рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселёву, опубликованному 13 марта «РИА Новости». «Хочешь, чтобы победил спящий Джо?» — спросил, в частности, Трамп у Путина...
13 марта 2024
Клинтон обвинила поддерживающих Трампа американцев в симпатии к Путину
Жители США, поддерживающие экс-главу Белого дома Дональда Трампа, проявляют симпатию к российскому лидеру Владимиру Путину, считает экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. «С каждым днём это становится всё яснее: голосование за Трампа — это голосование за команду Путина», — написала она в соцсети Х...
13 марта 2024
Трамп пообещал освободить участников штурма Капитолия при победе на выборах
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал освободить из заключения своих сторонников, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года, в случае победы на президентских выборах. Об этом политик написал в соцсети Truth Social. «Моими первыми действиями в качестве вашего следующего президента...
12 марта 2024
Трамп заявил, что не допустит отказа стран от доллара
Отказ различных стран мира от доллара равносилен для Соединённых Штатов проигрышу в войне. Об этом 11 марта заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC. «Ненавижу, когда страны отказываются от доллара. Я не позволю странам отказаться от доллара. Если мы потеряем этот...
11 марта 2024
Песков заявил, что не в курсе деталей плана Трампа по Украине
В Кремле нечего сказать относительно слов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что у бывшего президента США Дональда Трампа есть якобы «некий план» по Украине, сообщил 11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Да, мы видели, но нам нечего сказать, там никаких деталей не...
11 марта 2024
Орбан призвал европейские страны развивать свои армии и не надеяться на США
Европейские страны должны выделять деньги на вооружение и развитие своей армии, поскольку США не станут финансировать их безопасность, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1. По мнению главы венгерского правительства, этим государствам следует готовиться воевать за...
11 марта 2024
Орбан предрёк Трампу победу на выборах, сравнив его со сказочным героем
Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сможет одержать победу на президентских выборах, подобно герою венгерских народных сказок, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу M1. «Я уверен, что тот, кто проходит такой очистительный огонь, кого хотят посадить...
новость часа
11 марта 2024
Орбан счёл возможным заключение торгового соглашения между США и Китаем
США и Китай могут заключить крупное торговое соглашение в случае победы экс-главы Белого дома Дональда Трампа на выборах американского президента, заявил 10 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1. Он напомнил, что перед тем, как уйти с поста, республиканец был очень...
11 марта 2024
Орбан заявил, что Трамп пообещал не финансировать конфликт на Украине
Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на предстоящих выборах президента США не будет финансировать продолжающийся конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Трамп сейчас не президент, но его партия препятствует, когда...
11 марта 2024
Орбан заявил, что у Трампа появился план прекращения украинского конфликта
У бывшего президента США Дональд Трамп появился план прекращения украинского конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 марта в интервью телеканалу М1. По словам главы правительства, речь идёт о достаточно подробных планах. Вместе с тем Орбан не стал раскрывать их суть...
новость часа
10 марта 2024
Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении полномочиями
Действующий президент США Джо Байден злоупотребляет полномочиями главы государства для преследования политического соперника на предстоящих в ноябре президентских выборах. Об этом 9 марта написал бывший американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. «Ни один президент никогда не...
10 марта 2024
Байден заявил, что жалеет о своих словах об иммигранте-убийце
Глава Белого дома Джо Байден подтвердил журналистам, что он сожалеет о том, что в ходе своего ежегодного послания к Конгрессу США назвал нелегалом иммигранта, уличенного в убийстве 22-летней американки Лейкен Райли. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу MSNBC. Так он ответил на...
10 марта 2024
Трамп высмеял предвыборное рекламное видео Байдена
Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в ответ на предвыборное видео Джо Байдена представил свой вариант — компиляцию моментов с падениями и оплошностями действующего главы государства. Соответствующее видео Трамп 9 марта опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social...
10 марта 2024
В Британии предрекли выход США из НАТО в случае победы Трампа на выборах
Европейским странам нужно быть готовыми выходу США из НАТО в случае победы на президентских выборах бывшего американского лидера Дональда Трампа, заявила 9 марта британская газета The Telegraph, ссылаясь на информацию от иностранных дипломатов. «Нужно составить план и вновь подумать о своих военных...
новость часа
9 марта 2024
В Германии испугались, что Трамп признает Крым и новые регионы российскими
План бывшего президента США Дональда Трампа по Украине в случае его возвращения в Белый дом может включать в себя признание Вашингтоном воссоединения России с Крымом и новыми территориями, говорится в статье, опубликованной 9 марта немецкой газетой Bild. В издании напомнили, как экс-президент...
9 марта 2024
Трамп победил на предвыборных кокусах республиканцев в Американском Самоа
Кандидат от Республиканкой партии на выборах президента США Дональд Трамп одержал победу в голосовании по итогам кокусов ― собраний партийных активистов на заморской территории ― Американском Самоа. Об этом 9 марта сообщил телеканал АВС. По информации канала, бывший глава Белого дома заручился...
9 марта 2024
Болтон посоветовал Трампу посеять хаос в ООН ради Запада
Кандидату от Республиканской партии на предстоящих выборах президента США Дональду Трампу следует посеять хаос в ООН, а не Североатлантическом альянсе, так как ослабление НАТО станет угрозой для безопасности страны. Такое мнение в колонке для The Wall Street Journal высказал бывший советник...
9 марта 2024