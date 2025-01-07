Москва, 7 января, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин традиционно встретил Рождество с россиянами в храме в Москве.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

На этот раз глава государства посетил храм Георгия Победоносца на Поклонной горе, а само рождественское богослужение прошло в окружении участников спецоперации, волонтёров и их семей.

Российский лидер поздравил граждан с одним из главных христианских праздников, отметив, что Рождество Христово приносит радость и надежду миллионам людей. Путин отметил значение духовных ценностей и традиций, объединяющих народ.

Рождество вместе с главой государства встретили потерявший зрение ветеран СВО Александр Антонов, участник встречи со студентами-бойцами Иван Багров и его восьмилетняя племянница, а также военнослужащий Василий Плохих с женой и детьми. Храм Георгия Победоносца во время богослужения посетили и семьи участников программы «Время героев» Ивана Болдырева и Кирилла Лосунчукова, а также родные ученицы из Подмосковья Таисии Леоновой, чью мечту президент исполнил в рамках акции «Ёлка желаний».

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 января Путин лично поздравил с Рождеством Христовым патриарха Московского и всея Руси Кирилла, приехав в храм Христа Спасителя. Он встретился с предстоятелем РПЦ и провёл с ним беседу тет-а-тет.

Патриарх по просьбе главы государства освятил нательные кресты и иконы для участников специальной военной операции. Как отметил Путин, он передаст крестики и иконки командующим группировками войск ВС РФ. Помимо этого российский лидер попросил священнослужителя, чтобы на цепочках к крестам были выгравированы инициалы президента.