Лос-Анджелес, США, 8 января, 2025, 03:48 — ИА Регнум. Лесные пожары охватили часть американского штата Калифорния в пригороде Лос-Анджелеса, всего за три часа огонь прошёл более 300 гектаров леса. Об этом 7 января сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

Возгорание произошло утром 7 января на севере Лос-Анджелеса. Площадь горения превысила 300 гектаров и продолжает расти. Ситуация осложнена сильным ветром, скорость которого составляет 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах до 105 км/ч.

«Пожар в Палисейдс-Форест уничтожил более 300 гектаров земли всего за три часа. В этом приморском районе, зажатом между Санта-Моникой и Малибу, проживает около 27 тысяч жителей», — уточняет телеканал.

В борьбе с огнём заняты более 100 пожарных. При этом метеорологи спрогнозировали чрезвычайно пожароопасную погоду 8 января в Лос-Анджелесе и Вентуре. В связи с угрозой безопасности на севере Лос-Анджелеса объявлена эвакуация. Гражданам, проживающим в районах, не подлежащих эвакуации, рекомендовано не выходить из дома, если в нём безопасно, и воздержаться от поездок по дорогам.

Информация о возможных жертвах и пострадавших не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ноябре порядка 27 миллионов жителей северо-восточных штатов США оказались в зоне пожарной тревоги на фоне повышенных рисков возникновения крупных лесных пожаров.

Пожарная тревога распространяется на города Бостон и Нью-Йорк, в которых проживает в общей сложности более девяти миллионов человек. Только с начала ноября город Нью-Йорк столкнулся с более чем 100 лесными пожарами на фоне ветреной погоды и пониженной влажности. Помимо штата Нью-Йорк, пожары также зафиксированы в Нью-Джерси и Пенсильвании.