Москва, 6 января, 2025, 00:08 — ИА Регнум. В отражении наступления ВСУ в Курской области участвует спецназ Росгвардии. Ведомство 5 января опубликовало видео попытки контратаки украинских неонацистов.

Пресс-служба Росгвардии Работа Росгвардии

В курском приграничье росгвардейцы обнаружили и уничтожили машину разминирования ВСУ, которая расчищала минное заграждение.

Также спецназ Росгвардии точным ударом дрона-камикадзе уничтожил танк противника.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января пресс-служба российского военного ведомства опубликовала кадры удара тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» реактивными термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ и пункту управления дронами противника. Нанесение поражения помогло штурмовикам Центральной группировки ВС РФ продвинуться на красноармейском направлении.

Бойцы российской армии отразили пять атак штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении, проинформировал 30 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также 30 декабря экипажи российских вертолётов Ка-52М нанесли удары по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Вертолёты нанесли удары по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав украинских войск.