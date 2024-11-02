Казань, 2 ноября, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал рост авторитета межгосударственного объединения, а принятая по его итогам декларация основана на согласии и при балансе интересов представленных сторон. Об этом 2 ноября заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.

МИД РФ/РИА Новости

«Саммит продемонстрировал быстро растущий авторитет БРИКС и стремление всё большего числа стран присоединиться к его работе», — отметил Лавров.

Одним из важных нововведений стала новая категория партнёрства. По словам главы внешнеполитического ведомства, целый ряд государств выразил заинтересованность стать странами — партнёрами БРИКС.

Принятую декларацию XVI саммита БРИКС удалось согласовать на основе баланса интересов, поиска взаимоприемлемых формулировок при отсутствии какого-либо давления на какую-либо сторону.

Лавров пояснил, что главный «пафос» декларации заключается в необходимости повышения доли стран глобального Юга и глобального Востока в механизмах глобального управления, среди которых Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН), Всемирный банк, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирная торговая организация (ВТО). По его словам, страны БРИКС как государства с самыми быстрорастущими экономиками должны получить соответствующий вес на мировой арене.

Расширение БРИКС позволило укрепить авторитет международного объединения. Лавров напомнил, что страны — члены БРИКС уже производят 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности. Этот показатель будет только расти по мере развития промышленного производства, но он уже превосходит долю стран «Большой семёрки» (G7).

Перед завершением председательства России в БРИКС планируется создание альтернативных платёжных механизмов с использованием национальных валют и механизмов страхования. Платёжная реформа вошла в повестку дня саммита БРИКС в Казани и уже разработаны соответствующие рекомендации. Работа в этом направлении будет продолжена в 2025 году, когда председательство перейдёт к Бразилии.

«Нужна параллельная система, учитывая, что доллар всё чаще используется как агрессивное оружие в мировой экономике… Никто не застрахован от долларового произвола», — отметил Лавров.

Также в принятой декларации XVI саммита БРИКС особое внимание уделяется кризису на Ближнем Востоке.

«Особое внимание было уделено… катастрофе палестинского народа, которая «переливается» на сопредельные страны — Ливан, Ирак, Сирию, Йемен. В декларации сформулирован достаточно сильный о необходимости срочно остановить это кровопролитие», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Говоря о конфликте на Украине, Лавров отметил, что в декларации сформулирована принципиально важная формулировка о необходимости искать решения, основанные на принципах Устава ООН при полноценном учёте всех его положений.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД РФ заявил, что итоги саммита БРИКС в Казани продемонстрировали неспособность западных государств изолировать Россию на международной арене. По его словам, мировые государства не стали потворствовать Западу и продолжили укреплять отношения с Россией в различных сферах деятельности.

XVI саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Президент России Владимир Путин, подводя итоги встречи, назвал саммит кульминацией российского председательства в объединении. Глава государства также подчеркнул, саммит также показал свою открытость для всех, кто разделяет ценности БРИКС. Как подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, идея такого рода сообществ, как БРИКС, очень перспективна, поскольку многополярный мир гораздо устойчивее однополярного и предполагает соединение разных полюсов.