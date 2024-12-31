Москва преобразилась к празднованию Нового года и Рождества. Украшение города к праздникам завершили несколько дней назад, в столице установили свыше 4,5 тыс. объёмных декоративных конструкций.

РИА Новости/Максим Блинов

Атмосферу праздника создают световые конструкции и работающая круглосуточно подсветка. В столице появилось множество световых тоннелей и арок, навесы из гирлянд, гигантских ёлочных шаров.

РИА Новости/ Кирилл Зыков

РИА Новости/ Кирилл Зыков

Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсили около 1 тыс. елей. Новогодние деревья высотой от шести до 30 метров декорированы разноцветными шарами, звёздами, светящимися гирляндами и другими украшениями. На Лубянской площади и Поклонной горе можно полюбоваться одними из самых больших елей высотой около 25 метров. Самая высокая искусственная ель с мультимедийным шатром высотой более 30 метров расположилась у главного входа в парк Горького.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

РИА Новости/Кристина Кормилицына

В преддверии новогодних праздников впервые украсили ёлки, оформленные в промышленной тематике. Их разместили в местах, популярных среди горожан и туристов. Первая ёлка появилась на ВДНХ, вторая — в деловом центре «Москва-Сити».

Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформили световыми тоннелями и цифрами 2025, в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

РИА Новости/ Кирилл Зыков

Встретить Новый год на Красной площади под бой курантов не получится. Она будет закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января. Исключение составит ГУМ-Каток, который будет работать в соответствии со своим расписанием.

РИА Новости/Максим Блинов

Гости и жители столицы могут не переживать, что не успеют посмотреть новогоднее обращение президента Владимира Путина и поздравление мэра города Сергея Собянина. Их будут транслировать на медиаэкранах метро и наземного транспорта Москвы.

В Москве с седины декабря курсируют поезда метро, автобусы, электробусы и трамваи с новогодним оформлением. Северный и Южный речные вокзалы также украсили к Новому году.

Синоптики обещают в новогоднюю ночь снег и лёгкий мороз.