Мекка, Саудовская Аравия, 7 января, 2025, 18:57 — ИА Регнум. В Саудовской Аравии проливные дожди затопили улицы священных для мусульман городов — Мекки и Медины. Кадры наводнения опубликовал 6 января британский портал Metro.

Кадр из видео

Отмечается, что под воду частично ушли целые кварталы, вода сносит деревья, автомобили и различные обломки.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940122" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ливни затопили Мекку и Медину в Саудовской Аравии, разгул стихии сняли на видео

«В районе Аль-Авали, расположенном к юго-востоку от Мекки, мужчины выстраивались живой цепью, чтобы спасти детей, оказавшихся в ловушке из-за наводнения. Несколько автомобилей и туристический автобус были брошены прямо посреди дороги, когда паводковые воды неожиданно хлынули внутрь», — говорится в материале.

Издание сообщает, что и другие регионы, включая столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, а также округ Аль-Баху и город Табук, готовятся к ударам непогоды. Национальный метеорологический центр также прогнозирует сильные дожди, грозы и пыльные бури в течение всей недели.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря Агентство по охране окружающей среды сообщило, что свыше 6 млн домов и предприятий в Великобритании оказались в зонах потенциального затопления реками, морем или поверхностными водами из-за изменений климата. Отмечалось, что к 2050 году число объектов недвижимости может возрасти до 8 млн.

В середине ноября на Сицилии в результате мощных дождей началось наводнение. Оно вызвало серьёзные разрушения в муниципалитетах Джарре и Рипосто. Местами на острове выпало до 500 мм осадков, а быстрый подъём воды вызвал затопления на улицах и в домах.