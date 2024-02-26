Материалы с тегом «Джастин Трюдо»
Трюдо оговорился и пожелал России победы в конфликте на Украине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время совместной пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском в Варшаве, которую транслировал телеканал CPAC, оговорился, заявив, что его страна делает всё возможное для победы России в спецоперации на Украине. Так, отвечая на вопрос...
новость часа
26 февраля 2024
Зеленский сообщил о подписании соглашения о безопасности с Канадой
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал 24 февраля соглашение о безопасности с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Подписанное «Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности» предусматривает выделение Киеву в этом году более трёх миллиардов канадских долларов. Зеленский сообщил...
24 февраля 2024
В Киеве сообщили о прибытии Бориса Джонсона
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев, сообщил 24 февраля украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале. «Борис Джонсон также в Киеве», — написал он. Как ранее сообщало ИА Регнум, в Киев...
24 февраля 2024
Лидеры западных стран прибыли в Киев
Премьер-министры Италии, Канады и Бельгии Джорджа Мелони, Джастин Трюдо и Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехали на поезде из Польши в Киев. Об этом 24 февраля сообщило агентство Reuters. «Четыре западных лидера, в том числе премьер-министры Италии, Канады и...
новость часа
24 февраля 2024
Трюдо ответил на слова Путина о выступлении нациста в парламенте Канады
Упоминание президентом России Владимиром Путиным в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону приглашения в канадский парламент украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки) является элементом российской пропаганды. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил премьер-министр...
10 февраля 2024
В Канаде задержали мужчину, угрожавшего убийством премьер-министру Трюдо
Мужчину, угрожавшего в социальной сети убийством премьер-министру Канады Джастину Трюдо, задержала национальная полиция страны. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба канадского ведомства. Уточняется, что по итогам расследования, проведенного Королевской канадской конной полицией (КККП), 31 января...
8 февраля 2024
Зеленский поблагодарил Трюдо за дополнительные поставки систем ПВО NASAMS
Переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо провёл глава Украины Владимир Зеленский и поблагодарил его за поставки дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и снарядов к ним. Об этом 1 января сообщил украинский глава в своём Telegram-канале. Как указал глава киевского...
1 января 2024
Премьер Канады пообещал передать Киеву 11 тыс. винтовок и 9 млн патронов
Канада передаст Украине 11 тыс. винтовок и более 9 млн патронов, сообщил 24 ноября премьер-министр страны Джастин Трюдо. «Канада передаст (властям Украины. — Прим. ред.) свыше 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов», — сказал Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита Канада —...
новость часа
24 ноября 2023
В Канаде после взрыва автомобиля на Радужном мосту закрыли границу с США
Власти Канады закрыли границу с США в районе взрыва автомобиля на Радужном мосту, а также на нескольких ближайших к нему контрольно-пропускных пунктах. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил это в ходе своего выступления в парламенте. «Граница закрыта на участке Радужного моста и на других...
22 ноября 2023
Еврейскую школу обстреляли в канадском Монреале
Еврейская школа, находящаяся в западном районе канадского Монреаля, подверглась нападению. Никто не пострадал, сообщил 12 ноября телеканал CBC News на своём сайте. «Полиция Монреаля проводит расследование в связи с выстрелами, которые прозвучали в еврейской школе в западном районе города», —...
12 ноября 2023
В Канаде собрались рассекретить список скрывающихся в стране нацистов
В правительстве Канады обсуждают вопрос о рассекречивании списка нацистских военных преступников, скрывшихся в стране от наказания, сообщила 29 октября газета The New York Times (NYT). По данным журналистов, в списке, который могут обнародовать, находятся 883 человека, бежавших в Канаду после...
30 октября 2023
Байден обсудил палестино-израильский конфликт с лидерами пяти стран
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в воскресенье, 22 октября, провёл телефонные переговоры с лидерами Великобритании, Германии, Франции, Италии и Канады на тему обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил Белый дом. «Байден провёл телефонные переговоры с премьером...
новость часа
22 октября 2023
Мусульмане освистали Джастина Трюдо в мечети в Торонто
Канадские мусульмане освистали премьер-министра страны Джастина Трюдо в мечети в Торонто, обвинив его в лицемерии в палестинском вопросе. На кадрах видео, появившегося 21 октября, видно, как политик покидает мечеть под крики «Позор!». Когда Трюдо садился в машину, чтобы уехать, ему вслед сыпались...
21 октября 2023
Канадец отказался пожать руку Трюдо и обругал его за помощь Киеву
Попытка премьер-министра Канады Джастина Трюдо пообщаться и поприветствовать сограждан на улице обернулась конфузом. Глава правительства был вынужден выслушать в свой адрес нелицеприятные высказывания. Видео инцидента появилось в социальной сети Х (бывшая Twitter). Канадский премьер обменялся...
6 октября 2023
Лавров назвал жалкими попытки Трюдо оправдаться за чествование нациста
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 2 октября, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо в попытках оправдаться за чествование нациста в парламенте смотрится жалко. «Мне жалко на него смотреть», — сказал Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Министр добавил...
2 октября 2023
Медведчук описал глобальные последствия чествования нациста Хунки в Канаде
Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук прокомментировал 2 октября чествование в Канаде нациста из дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (укр. Гунька). Политик заявил, что массовые аплодисменты в его адрес, а затем яркая отставка спикера канадской палаты общин Энтони Рота не...
2 октября 2023
Маск раскритиковал Трюдо за попытки уничтожить свободу слова в Канаде
В Канаде вступление в силу нового регулирования в отношении онлайн-платформ, предоставляющих стриминговые сервисы и услуги публикации подкастов, не понравилось американскому предпринимателю Илону Маску. За попытку уничтожить свободу слова миллиардер раскритиковал премьер-министра Канады Джастина...
2 октября 2023
Во Франции потребовали отставки Зеленского
Премьер-министру Канады Джастину Трюдо и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку после скандала с чествованием нациста в парламенте, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Трюдо и Зеленский должны осознать последствия и уйти. Из порядочности и уважения...
29 сентября 2023
Премьер-министр Трюдо спрятался за беременную в парламенте Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо спрятался за беременную в парламенте, чтобы избежать критики в лицо из-за скандала с украинцем-эсэсовцем. Мнение на этот счёт высказал журналист Дэвид Крэйден в интервью YouTube-каналу Redacted. Крэйден отметил, что с начала текущей недели, когда разгорелась...
29 сентября 2023
Канада обязана извиниться перед русскими за чествование нациста — посол
Канадские власти должны набраться смелости и извиниться перед русскими за чествование украинского нациста в парламенте. Произнесённого премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявления недостаточно, считает посол России в Оттаве Олег Степанов. «Несмотря на глубокие разногласия между Москвой и...
28 сентября 2023