Материалы с тегом «Марин Ле Пен»
Марин Ле Пен предстанет перед судом по делу о фиктивных рабочих местах
Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и ещё 26 членов этой партии предстанут перед коррекционным трибуналом по делу о создании якобы фиктивных рабочих мест для ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на...
9 декабря 2023
Parisien: Макрон отчитал премьер-министра Франции Борн
Премьер-министр Франции Элизабет Борн стала объектом критики со стороны президента страны Эммануэля Макрона за свои резкие высказывания в адрес крайне правой партии «Национальное объединение», парламентскую фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен. Об этом сообщило издание Le Parisien. Глава...
30 мая 2023
Марин Ле Пен заявила, что считает Крым легитимной частью России
Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что считает Крым легитимной частью России. Об этом она сообщила 24 мая, отвечая на вопросы депутатов Национального собрания Франции. «Крым был российским в течение двух веков и украинским — в течение 60...
24 мая 2023
Экс-премьер Франции готов продавать паштет на Красной площади
Бывший премьер-министр Франции при президентстве Николя Саркози Франсуа Фийон резко отреагировал на обвинения в связях с Россией со стороны французского парламента. Об этом 3 мая сообщил телеканал TV5 Monde. Он подчеркнул, что сам решает, как и с кем ему вести свою профессиональную деятельность. И...
3 мая 2023
Экс-премьер Франции собрался «продавать паштет» на Красной площади
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон саркастично отреагировал на обвинения в связях с Россией, которые ему поступили из французского парламента. В своём ответе перед комиссией по теме «политического, экономического и финансового вмешательства иностранных держав» 2 мая он заявил, что сам...
3 мая 2023