Вашингтон, 7 января, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен переименовать Мексиканский залив в Американский залив.

Andi Rice/Global Look Press Дональд Трамп

«Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на Американский залив. У этого названия прекрасное звучание, оно охватывает обширную территорию — Американский залив. Какое красивое название. И это уместно», — заявил Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

Также он раскритиковал миграционную политику Мексики и обвинил страну в недостаточном контроле над потоками мигрантов и наркотиков, проникающими в США.

Трамп добавил, что в качестве меры компенсации за ущерб, причинённый нелегальной миграцией и контрабандой, будут введены пошлины.

Как передавало ИА Регнум, сын Дональда Трампа Эрик 24 декабря опубликовал в соцсети Х картинку, на которой его отец изображён во время якобы покупки на Amazon Канады, Гренландии и Панамского канала.

22 декабря избранный президент США заявил, что хочет вернуть Панамский канал, переданный Панаме ещё в прошлом веке. Он играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности Соединённых Штатов, пояснил Трамп.

23 декабря Трамп заявил, что США «абсолютно необходимо» получить в своё владение остров Гренландия, входящий в состав Дании.