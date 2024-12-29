Москва, 29 декабря, 2024, 18:21 — ИА Регнум. В парламентской республике президент является номинальной фигурой, которая ничего не решает, поэтому избрание главой государства в Грузии Михаила Кавелашвили — это ритуальное и символическое, но в то же время примечательное действие. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Global Look Press/Georgian Parliament/XinHua

«Примечательно в этот раз оно только тем, что вокруг этого ритуального действия попытались устроить очередной цветной переворот, но который не очень получается. И на сегодняшний день можно констатировать тот факт, что на инаугурации нового, избранного уже по новой схеме после конституционной реформы президента площадный переворот не удался», — подчеркнул политолог.

По его словам, на инаугурации президента в Грузии не произошло переворота по той причине, что грузинскому политическому классу пока что хватает иммунитета к таким явлениям. Так, первый цветной переворот случился на постсоветском пространстве именно в Грузии в 2003 году, и несколько раз республика проходила опыт таких политических явлений, и поэтому в государстве понимают, чем это всё заканчивается. Кроме того, Тбилиси может наблюдать за судьбой Украины в качестве примера. Как указал Мартынов, с учётом перечисленных факторов рано или поздно обстановка в стране должна нормализоваться.

«Бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили больше времени проводила в родной Франции, нежели в Грузии, за период своего президентства. Она стала активничать лишь тогда, когда её привлекли к организации площадных беспорядков накануне парламентских выборов, а сейчас — президентских. Но юридически президент в парламентской республике — номинальная фигура»,— рассказал политолог.

По его словам, от Зурабишвили не стоит ждать массовых протестов: она уже пожилая 72-летняя женщина, которая к тому же плохо знает грузинский язык. Она родилась и жила во Франции и остается гражданкой европейской страны, а также бывшим клерком французского МИДа. Вероятно, в ближайшее время она поедет на родину и уйдёт на пенсию, подчеркнул Мартынов.

«Между прочим именно правящая партия республики «Грузинская мечта» назначала Зарубишвили в своё время на пост президента. Просто тогда им хотелось красиво выглядеть перед Европой, а сейчас у них туда видов нет и они назначили другого президента», — отметил политолог.

Михаил Кавелашвили принял присягу 29 декабря и официально вступил в должность президента Грузии. Избранный глава государства произнёс слова торжественной клятвы, после чего прозвучал гимн страны.

Как сообщало ИА Регнум, ещё до своего ухода, 28 декабря, Зурабишвили сначала заявила, что не намерена покидать резиденцию президента Грузии и хочет провести в здании ночь перед церемонией инаугурации своего преемника. Она также пообещала сообщить сторонникам о своих планах на ближайшие дни. Ранее в этот же день Зурабишвили присоединилась к живой цепи, в которую встали сторонники прозападных оппозиционных партий на протестной акции в Тбилиси.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 29 декабря рассказал, что Кавелашвили после церемонии инаугурации начнёт работать в президентском дворце, несмотря на протесты Зурабишвили. Он подчеркнул, что здание резиденции принадлежит грузинскому народу и главе республики.