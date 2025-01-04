Москва, 5 января, 2025, 01:16 — ИА Регнум. Убийство корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова и ранение четырёх журналистов при атаке на автомобиль в ДНР стали очередным жестоким преступлением в череде кровавых злодеяний режима Зеленского. Все виновные в преступлениях против представителей российских СМИ будут установлены и понесут наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД России Мария Захарова

Она подчеркнула, что киевский режим во главе с Зеленским открыто прибегает к террористическим методам для ликвидации своих идеологических оппонентов.

«Вне всяких сомнений, представители СМИ были осознанно избраны мишенью для смертоносного нападения. Об этом свидетельствуют и показания выживших после атаки», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.

Мария Захарова отметила, что на совести киевского режима бесчисленные жизни ни в чём не повинных граждан, людей гражданских профессий, в том числе журналистов и военкоров, ставших жертвами умышленных атак ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при ударе украинских военных по гражданскому автомобилю на трассе Донецк — Горловка (ДНР), по предварительным данным, ещё четыре журналиста получили ранения разной степени тяжести.

Погибший 4 января при атаке ВСУ на автомобиль в ДНР журналист «Известий» Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой гражданский и журналистский долг, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и выразил соболезнования родным и коллегам.