ДНР, 6 января, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Подразделения Южной группировки войск полностью освободили Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 января сообщили в Минобороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

В ведомстве напомнили, что город является наиболее крупным населённым пунктом в юго-западной части Донбасса. С севера его защищало водохранилище, что ограничивало возможности российских штурмовиков. Для обороны города Киев привлёк подразделения элитных 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад, а также 5-й тяжёлой, 33-й и 157-й механизированных бригад. В совокупности Курахово удерживали 26 батальонов численностью свыше 15 тыс. военных.

«В результате профессиональных действий российских войск при освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тыс. человек)«, — подчеркнули в Минобороны РФ.

Отмечается, что контроль над логистическим узлом позволит затруднить обеспечение группировки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Также украинская армия теперь не сможет обстреливать из артиллерийских систем Донецк.

Ранее в Минобороны РФ отметили, что освобождение Курахова позволило российским войскам выйти на оперативный простор. Подобные позиции дают возможность нарастить темпы освобождения территории ДНР.

Советник главы республики Игорь Кимаковский 6 января отметил, что украинская армия, потеряв Курахово, лишилась самого важного для них логистического узла на южнодонецком направлении. По его словам, ВСУ снабжали через город свои гарнизоны на территории региона и на некоторых участках временно оккупированной ими части Запорожской области.

Ранее в этот же день председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что киевский режим фактически потерял контроль над крупнейшим месторождением лития, расположенным в западной части ДНР. По его словам, российские военные постепенно продвигаются к западной границе республики, в том числе в районах Покровска, Курахово и Великой Новосёлки.