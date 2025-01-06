Вашингтон, 6 января, 2025, 22:41 — ИА Регнум. Предложение Канаде войти в состав Соединённых Штатов снова сделал избранный президент США Дональд Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку. Об этом Трамп написал 6 января в своей соцсети Truth Social.

White House/via Globallookpress.com

«Соединённые Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву. Джастин Трюдо это понимал и потому ушёл в отставку», — пояснил политик-республиканец.

Трамп отметил, что многие канадцы не против того, чтобы Канада вошла в состав США и стала 51-м штатом. Он указал, что такой шаг позволит ликвидировать торговые тарифы, существующие сейчас между двумя странами, и снизить налоги. Кроме того, такое объединение гарантирует Канаде безопасность от внешних угроз «со стороны российских и китайских кораблей».

«Вместе мы были бы великой нацией!» — добавил Трамп.

Как ранее сообщало ИА Регнум, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что намерен покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии.

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с Трюдо 2 декабря заявил, что, если власти страны не остановят нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков, Канада может стать 51-м американским штатом. Трюдо пообещал усилить меры безопасности на границе с США.

25 декабря Трамп заявил, что если Канада войдёт в состав США, то налоги в этой стране сократятся на 60%. 26 декабря он рассказал, что предложил четырёхкратному обладателю Кубка Стэнли, рекордсмену по заброшенным шайбам в НХЛ Уэйну Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады. Эта должность «скоро будет известна как пост губернатора Канады», подчеркнул Трамп. При этом он добавил, что экс-хоккеист не проявил интереса к этому предложению.