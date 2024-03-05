Материалы с тегом «Twitter»
Бывшие топ-менеджеры Twitter подали в суд на Илона Маска
Четверо бывших руководителей Twitter подали в суд на владельца компании Илона Маска с требованием выплатить им более 128 миллионов долларов в качестве выходного пособия, которые были удержаны после их увольнения. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщило агентство Bloomberg. «Маск проявил «особый...
5 марта 2024
Медведев возмутился предупреждением о фейке под его постом в соцсети X
Заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева возмутили предупреждения о фейках под его постом в соцсети X. Предыдущий пост Медведева в социальной сети промаркировали как возможный фейк. В нём политик предупреждал, что размещение британского военного контингента на Украине...
14 января 2024
Медведев ответил на шутку Маска про военные базы США на Ближнем Востоке
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на публикацию американского миллиардера Илона Маска про военные базы США вокруг Ирана и иронично попросил «не забывать» о российской угрозе. Об этом зампред Совбеза России написал у себя в X (ранее — Twitter). «Точно! Но ведь есть ещё и россияне...
29 октября 2023
Илон Маск пошутил о военном присутствии США на Ближнем Востоке
Бизнесмен Илон Маск иронично прокомментировал масштаб распространения военного присутствия США на Ближнем Востоке. Свою шутку американский миллиардер опубликовал у себя в соцсети X (ранее — Twitter). Бизнесмен выложил изображение карты Ближнего Востока, где Иран окружён по периметру военными базами...
28 октября 2023
Канадец отказался пожать руку Трюдо и обругал его за помощь Киеву
Попытка премьер-министра Канады Джастина Трюдо пообщаться и поприветствовать сограждан на улице обернулась конфузом. Глава правительства был вынужден выслушать в свой адрес нелицеприятные высказывания. Видео инцидента появилось в социальной сети Х (бывшая Twitter). Канадский премьер обменялся...
6 октября 2023
Маск придумал ещё одну особенность для Twitter
В скором времени в социальной сети Twitter останется только тёмный режим. Об этом 28 июля сообщил владелец платформы, американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск в Twitter. «Эта платформа будет иметь скоро только тёмный режим», — написал он. По его словам, такое решение является лучшим во...
28 июля 2023
Заявления Зеленского о «поражении» России вызвали негодование в интернете
Слова президента Украины Владимира Зеленского в обращении к жителям страны о поражении России вызвали волну негативных откликов у пользователей Twitter. Большая часть читателей усомнилась в правдивости заявлений украинского лидера и призвала его скорее начать мирные переговоры по урегулированию...
27 июля 2023
В Сети осудили Зеленского за очередной призыв к НАТО
Заявлениями о необходимости обеспечить безопасность в Чёрном море президент Украины Владимир Зеленский хочет вовлечь Североатлантический альянс в прямой конфликт с Россией. Такое мнение высказали пользователи Twitter, осудив такие призывы украинского лидера. «Он тратит деньги американских и...
26 июля 2023
Медведев оценил смену логотипа Twitter
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил смену логотипа Twitter на черно-белую букву Х, отметив, что там, где X, там и символы специальной военной операции. «Что, теперь X? Замечательно! Там, где X, там V и Z», — написал Медведев 24 июля в социальной сети. Ранее...
24 июля 2023
Маск пообещал доработать новый логотип Twitter
Новый логотип социальной сети Twitter доработают после критики со стороны пользователей. Об этом 24 июля сообщил владелец компании, бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети. «Возможны изменения позже, конечно, [логотип] будет дорабатываться», — написал он. По данным...
24 июля 2023
Роскомнадзор не нашёл оснований для разблокировки Twitter
Смена домена Twitter на x.com — это не повод разблокировать доступ к нему российских пользователей, сообщили 24 июля в пресс-службе Роскомнадзора. «Домен x.com в настоящее время переадресует на заблокированный домен twitter.com. Оснований для разблокировки социальной сети Twitter нет», —...
24 июля 2023
Twitter сменил логотип
Социальная сеть Twitter сменила старый логотип с синей птицей на новый с белой буквой X. Об этом стало известно в понедельник, 24 июля. Белый Х отображается наверху страниц соцсети и при обновлении страниц. Владелец Twitter и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в своём профиле...
24 июля 2023
Маск пообещал заменить главный символ Twitter
Логотип сети микроблогов Twitter будет изменён, вместо птицы там может появиться буква X. Об этом владелец соцсети Илон Маск написал на своей странице. «Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами», — пообещал Маск. Он представил возможный будущий дизайн Twitter с буквой...
новость часа
23 июля 2023
В Сети раскритиковали обращение Франции к России из-за зерновой сделки
Пользователи Twitter раскритиковали призывы Франции к России «прекратить шантажировать мир продовольствием» после выхода Москвы из зерновой сделки. «[Президент Франции Эммануэль] Макрон пусть подумает о санкциях, введённых против России, от которых пострадали многие страны», — написал один из...
18 июля 2023
Бербок напомнили предупреждение Путина после её слов о России
Немецкие пользователи Twitter подвергли критике сообщение главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что за 500 дней конфликта на территории Украины Россия могла его завершить в любой день. Один из пользователей напомнил, что США и НАТО накачивали Украину оружием, при том что президент России...
9 июля 2023
В Сети осудили истерику Зеленского из-за отказа Болгарии поставить оружие
Пользователи соцсети Twitter осудили поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с лидером Болгарии Руменом Радевым. «Теперь он совсем один. Вы когда-нибудь были свидетелем такой мании величия?» — поинтересовался один из пользователей. Ещё один отметил, что Болгария не боится...
8 июля 2023
В Twitter высмеяли ВМС США за открытку с российскими самолётами
Тихоокеанский флот США поздравил свою страну с Днём независимости, разместив в Twitter открытку с силуэтами российских истребителей Су-27 и большого противолодочного корабля советского проекта 61. Пользователи соцсети активно отреагировали на это в комментариях. Читатель микроблога с ником...
5 июля 2023
Американцев поздравили с Днём независимости открыткой с военной техникой РФ
На поздравительной открытке, которую Тихоокеанский флот ВМС США разместил в Twitter по случаю Дня независимости Соединённых Штатов, оказались изображения российских многоцелевых истребителей Су-27 и сторожевого корабля проекта 61. Так, в центре картинки изображён военнослужащий, отдающий воинское...
5 июля 2023
Маск удивился большому количеству оружия у участников протестов во Франции
Американский предприниматель и миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla, владелец соцети Twitter Илон Маск удивился огромному количеству оружия у протестующих во Франции. Он написал об этом 1 июля в Twitter. «Где они берут всё оружие?», — задался вопросам Маск. Он уточнил, что владение...
1 июля 2023
Маск пообещал создать приложение Twitter для Smart-TV
Американский бизнесмен и миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск, в том числе являющийся владельцем Twitter, заявил о выходе в скором времени в этой соцсети приложения для Smart-TV. Он сообщил об этом на своей странице в сервисе. Один из пользователей написал в комментариях к...
18 июня 2023