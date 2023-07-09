Берлин, 9 июля, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Немецкие пользователи Twitter подвергли критике сообщение главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что за 500 дней конфликта на территории Украины Россия могла его завершить в любой день.

Global Look Press/IMAGO/Bernd Elmenthaler Глава МИД Германии Анналена Бербок

Один из пользователей напомнил, что США и НАТО накачивали Украину оружием, при том что президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что это ничем хорошим не закончится.

Ещё один комментатор отметил, что если Бербок является дипломатом, то нужно усадить за стол переговоров обе стороны, а не разжигать конфликт.

Другой читатель обратил внимание на то, что данный конфликт длится гораздо дольше, чем 500 дней, поскольку он начался в 2014 году.

Его поддержал комментатор, который также напомнил, что конфликт длится с 2014 года, просто европейские политики не хотели его видеть.

Один из читателей отметил, что Запад поставляет смертоносное оружие Киеву, а потом удивляется, почему нет мира.

Комментаторы предложили Бербок подать в отставку, они высказали мнение, что, может быть, другой министр иностранных дел захочет провести переговоры между Россией и Украиной.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. Глава государства отметил, что если страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения. Как подчеркнул президент, в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США категорически против того, чтобы Украина вела мирные переговоры с Россией. Представитель Кремля подчеркнул, что Вашингтон буквально маниакально настроен на то, чтобы не позволить Киеву даже думать о гипотетической возможности выйти на мирный трек урегулирования.

Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев высказал мнение о том, что когда глава МИД Германии Анналена Бербок заявляет, что Россия останется угрозой миру и безопасности на европейском континенте, то так она выражает в первую очередь позицию не только немецких властей, но и американских, которые используют бандитские приёмы для запугивания европейцев.

Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок в статье для британской газеты The Guardian высказала мнение, что Россия останется угрозой миру и безопасности на европейском континенте. Министр иностранных дел Германии призвала европейские страны создать специальную стратегию безопасности по противодействию Москве.

По мнению депутата Матвейчева, такие высказывания главы немецкого МИД ожидаемы, но в них очевидно прослеживается тактика запугивания европейских народов.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов. Она отметила приверженность ФРГ конвенции о запрете применения боеприпасов данного типа, подписанной в Осло.