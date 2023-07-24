Вашингтон, 24 июля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Социальная сеть Twitter сменила старый логотип с синей птицей на новый с белой буквой X. Об этом стало известно в понедельник, 24 июля.

Белый Х отображается наверху страниц соцсети и при обновлении страниц. Владелец Twitter и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в своём профиле фото здания штаб-квартиры соцсети с проекцией нового логотипа. Помимо этого, сетевой домен x.com автоматически будет перемещать пользователей на сайт Twitter.

О смене логотипа и «прощании со всеми птицами» Маск сообщил днём ранее. Представив дизайн с буквой X на чёрном фоне, он отметил, что окончательный вариант ребрендинга пока не согласован. При этом он заявил, что запуск нового логотипа может состояться на следующий день, если появится «достаточно хороший» вариант. 12 июля предприниматель анонсировал создание новой компании под названием xAI, которая будет заниматься разработкой искусственного интеллекта. Сообщается, что xAI будет являться отдельной компанией, при этом тесно сотрудничающей с Tesla и X Corp.

Маск приобрёл Twitter 27 октября 2022 года. Сумма сделки составила $44 млрд. Сразу после покупки предприниматель уволил некоторых членов руководства, среди которых оказались генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал. Также Маск распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.

Покупать акции Twitter Маск начал ещё 31 января 2022 года. Вскоре он сообщил, что приобрёл 9,2% всех акций компании за $2,64 млрд., став её крупнейшим акционером. 5 апреля Twitter предложил Маску войти в совет директоров компании, на что он ответил согласием. Должность запрещала бы Маску выходить за пределы 14,9-процентного пакета акций, поэтому через четыре дня, перед вступлением в должность, он отменил своё решение и опубликовал нескольких твитов с критикой компании.