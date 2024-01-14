Москва, 14 января, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева возмутили предупреждения о фейках под его постом в соцсети X.

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Предыдущий пост Медведева в социальной сети промаркировали как возможный фейк. В нём политик предупреждал, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

«Модераторы X сильно зависят от украинофильской позиции властей. Вот почему они позволяют украинским ботам публиковать всякую чушь в качестве комментариев», — написал Медведев на странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Зампред посоветовал модераторам социальной сети последовать примеру миллиардера Илона Маска и уделить внимание судьбе умершего в украинской тюрьме американца Гонсало Лиры, а не давать им права на публикацию бессмысленного контента.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января американский телеведущий Такер Карлсон рассказал, что американский журналист Гонсало Лира, критиковавший киевский режим и президента США Джо Байдена, погиб в украинской тюрьме.

В СБУ указали, что задержали «блогера с двойным гражданством в мае 2023 года в Харьковской области за якобы поддержку спецоперации и распространение в соцсетях пророссийских тезисов.

Госдепартамент США 13 января подтвердил сообщения о гибели журналиста. В свою очередь Илон Маск назвал ужасной смерть Гонсало Лиры в украинской тюрьме.