Вашингтон, 8 июля, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Пользователи соцсети Twitter осудили поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с лидером Болгарии Руменом Радевым.

«Теперь он совсем один. Вы когда-нибудь были свидетелем такой мании величия?» — поинтересовался один из пользователей.

Ещё один отметил, что Болгария не боится говорить очевидную правду, а Россия показала способность вносить коррективы на поле боя и уничтожать то, что называлось передовым оружием США и НАТО.

«Пора Зеленскому вернуться в реальность и понять, что Европа уже устала помогать», — заключили пользователи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский заявил, что Радев отказал Украине в предоставлении вооружения в качестве помощи.

По его словам, президент Болгарии не может допустить, чтобы было уменьшение оружия в его армии, в этом причина отказа в предоставлении вооружения. Также президент Украины осудил Радева за утверждение о том, что накачивание ВСУ оружием не решит проблему Киева.