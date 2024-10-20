Вена, 20 октября, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Социальная сеть X продолжает искусственно занижать активность профилей пользователей и охваты публикаций, как это было и до покупки платформы американским предпринимателем и гендиректором компании SpaceX Илоном Маском. Об этом 19 октября сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Irna.ir Михаил Ульянов

«Для меня ничего не изменилось. Как было с Twitter (бывшее название соцсети. — Прим. ред.), X ограничивает мой аккаунт искусственно», — написал Ульянов на своей странице в социальной сети X.

По его мнению, ограничение активности пользователей происходит по политическим причинам.

Таким образом дипломат ответил на публикацию Илона Маска, предложившего пользователям оценить, насколько они удовлетворены работой платформы.

Как передавало ИА Регнум, в апреле владелец соцсети X заявил, что в информационном поле наблюдается большая активность Запада для оказания влияния с помощью фейков. До этого Маск указывал на рост количества атак на платформу после отмены цензуры.

В апреле 2022 года Илон Маск приобрёл 9,2% акций Twitter, став крупнейшим акционером компании. В конце того же месяца совет директоров компании принял предложение предпринимателя о приобретении Twitter за $44 млрд. 28 октября Илон Маск закрыл сделку.