Вашингтон, 24 июля, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Новый логотип социальной сети Twitter доработают после критики со стороны пользователей. Об этом 24 июля сообщил владелец компании, бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети.

Cfoto/Global Look Press Новый логотип социальной сети Twitter

«Возможны изменения позже, конечно, [логотип] будет дорабатываться», — написал он.

По данным портала Business Insider, многие пользователи Twitter выступили с критикой нового логотипа соцсети, высмеяв его и заявляя, что такие новшества заставляют их отказываться от использования платформы.

Как сообщало, ранее соцсеть Twitter сменила старый логотип с синей птицей на новый с белой буквой X. Эта латинская буква теперь располагается наверху страниц соцсети и при обновлении страниц.

До этого Маск заявил о «прощании со всеми птицами» и смене логотипа соцсети. При этом, представляя букву Х в качестве нового логотипа, он указал, что окончательный вариант ребрендинга ещё не согласовали.