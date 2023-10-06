Оттава, 6 октября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Попытка премьер-министра Канады Джастина Трюдо пообщаться и поприветствовать канадцев на улице обернулась конфузом. Глава правительства был вынужден выслушать в свой адрес нелицеприятные высказывания. Видео инцидента появилось в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Zuma/ТАСС Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Канадский премьер обменялся рукопожатиями с парой соотечественников из толпы и подошёл к третьему, попытавшись пожать ему руку. Однако реакция канадца оказалась неожиданной. Он вступил с политиком в перепалку, отказавшись протянуть ему руку. Мужчина обозвал Трюдо преступником и тупицей, обвинив его в том, что премьер испортил свою страну и финансирует Украину за счёт общественных денег.

«Вы отправляете деньги в Украину парню, который уничтожил свою собственную страну», ― сказал недовольный мужчина.

Канадский премьер отступил, сказав, что канадец слишком много слушает «путинской пропаганды». На что гражданин напомнил, что Трюдо запретил любое инакомыслие, поэтому президента России Владимира Путина в Канаде слушать нет возможности.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3837500" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, Трюдо недавно попал ещё в одну щекотливую ситуацию. На заседание парламента Канады 23 сентября пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), который служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция». Все присутствующие, включая канадского премьера, стоя ему аплодировали.

Трюдо 27 сентября заявил, что дипмиссия направила главе киевского режима Владимиру Зеленскому и жителям Украины извинения за чествование в парламенте украинца-эсэсовца. При этом лично извиняться глава канадского правительства не стал. После этого скандала спикер канадского парламента Рота принял решение уйти с поста.

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что после чествования ветерана дивизии СС «Галичина» Россия может возбудить уголовное дело, а также направить запрос на экстрадицию. По мнению российского дипломата, премьер Канады, пригласив в парламент страны нациста, надругался над историей своей страны и её гражданами.