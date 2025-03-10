Вашингтон, 10 марта, 2025, 20:45 — ИА Регнум. Против соцсети X (бывш. Twitter) была предпринята крупная кибератака, сообщил 10 марта владелец Х Илон Маск.

Global Look Press

В атаку были вовлечены ресурсы большой скоординированной группы или даже целой страны, отметил предприниматель.

«Нас атакуют каждый день, но эта атака была проведена с использованием множества ресурсов. В это была вовлечена большая скоординированная группа и/или [целое] государство», — написал Маск в соцсетях.

Ранее сообщалось, что пользователи по всему миру в течение нескольких часов жаловались на перебои в работе Х.

Как сообщало ИА Регнум, отраслевые эксперты ранее проинформировали, что серия инцидентов, имевших место с февраля, показала: популярные VPN-решения, включая продукты Ivanti, Fortinet и Cisco, стали уязвимыми из-за критических недостатков безопасности.

Количество утечек персональных данных в мире продолжает расти, а угрозы кибербезопасности становятся всё более серьезными, отмечали ранее опрошенные ИА Регнум специалисты. Они напомнили, что для защиты данных рекомендуется использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию и внимательно следить за потенциальными угрозами.