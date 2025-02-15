Берлин, 15 февраля, 2025, 21:25 — ИА Регнум. В соцсети Х (бывший Twitter) появился авторизированный аккаунт «Адольфа Гитлера», верифицированный традиционной галочкой, но не голубого, а серого цвета.

Thomas Fuller/Global Look Press

«Гитлер» на своей странице написал, что намерен «сделать Германию снова великой» (по аналогии с предвыборным слоганом президента США Дональда Трампа), а Илона Маска, американского предпринимателя и соратника Трампа, назвал «нашим официальным амбассадором».

Позднее аккаунт был удален. Немецкие СМИ сообщили, что это был аккаунт президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который был взломан, но сохранил галочку верификации.

Как передавало ИА Регнум, Маск 20 января во время экспрессивной речи после инаугурации Трампа дважды вскинул руку вверх, как это делали нацисты гитлеровской Германии. Он также заявил, что американские граждане, избрав Трампа, обеспечили будущее цивилизации.

Многие увидели сходство жеста Маска с нацистским приветствием и осудили его. Бизнесмен назвал это нападками сторонников Демократической партии США и обвинил оппонентов в сравнивании с Гитлером всех им неугодных.