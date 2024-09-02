Вашингтон, 2 сентября, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил о готовности добиваться у властей Соединённых Штатов Америки ареста государственных активов Бразилии. Об этом он написал 2 сентября на своей странице в социальной сети X.

Heisenberg Media Илон Маск

«Если бразильское правительство не вернёт незаконно конфискованную собственность X и SpaceX, мы будем добиваться взаимного ареста государственных активов», — указал Маск.

Также он, комментируя арест властями США самолёта президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предположил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, возможно, будет вынужден пользоваться коммерческими рейсами.

Как передавало ИА Регнум, 30 августа Верховный суд Бразилии принял решение приостановить деятельность социальной сети X в стране. Бразильская сторона приняла соответствующее решение в связи с отказом Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Судья Алешандри ди Мораис предписал полную приостановку деятельности социальной сети на неопределённый срок до тех пор, пока не будут выполнены поставленные требования и выплачен штраф в размере 18,5 млн реалов (3,28 млн долларов). 2 сентября коллегия федерального Верховного суда Бразилии единогласно поддержала это решение.

Илон Маск назвал ди Мораиса мошенником и пообещал рассказать о преступлениях, якобы совершённых бразильским судьёй.