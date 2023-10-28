Сан-Франциско, США, 28 октября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Бизнесмен Илон Маск иронично прокомментировал масштаб распространения военного присутствия США на Ближнем Востоке. Свою шутку американский миллиардер опубликовал у себя в соцсети X (ранее — Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Илон Маск

Бизнесмен выложил изображение карты Ближнего Востока, где Иран окружён по периметру военными базами США, с надписью «Иран хочет войны. Посмотрите, как близко он расположил свою страну к нашим военным базам».

До этого миллиардер пошутил о непомерных аппетитах главы киевского режима Владимира Зеленского. Тогда Маск выложил изображение со «страдающим человеком» с лицом украинского лидера. В подписи к изображению сказано: «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи». В офисе Зеленского обиделись на шутку Маска и обвинили американского бизнесмена в поддержке России.

Илон Маск не в первый раз критикует американские власти. Как ранее передавало ИА Регнум, американский предприниматель выступил против политики США, предусматривающей чрезмерное финансирование Украины, назвав «дураками» тех, кто выступает за продолжение военной поддержки Киева. По мнению бизнесмена, выделение Украине более $100 млрд в 2023 году не поможет провести успешное контрнаступление, заявив, что поверить в это может только «дурак».