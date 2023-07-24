Москва, 24 июля, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Смена домена Twitter на x.com — это не повод разблокировать доступ к нему российских пользователей, сообщили 24 июля в пресс-службе Роскомнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Домен x.com в настоящее время переадресует на заблокированный домен twitter.com. Оснований для разблокировки социальной сети Twitter нет», — процитировало РКН ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Twitter сменил логотип, который теперь выглядит как белая буква X. Как заявил владелец компании Илон Маск, также поменялся домен, и теперь x.com автоматически перемещает пользователей на сайт Twitter.

Роскомнадзор 4 марта 2022 года заблокировал Twitter на территории России за ограничение доступа к российским СМИ и распространение ложной информации о спецоперации. Блокировку РКН осуществил по требованию Генпрокуратуры.

Перед этим РКН замедлил трафик Twitter из-за распространения в этой соцсети фейков об СВО. Ведомство заявило, что ограничения отменят, если Twitter удалит все запрещённые материалы.