Вашингтон, 5 марта, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Четверо бывший руководителей Twitter подал в суд на владельца компании Илона Маска с требованием выплатить им более 128 миллионов долларов в качестве выходного пособия, которые были удержаны после их увольнения. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

«Маск проявил «особый гнев» по отношению к ним (Бывшим руководителям компании. — Прим. ред.) после того, как он захватил платформу социальных сетей в 2022 году, публично пообещал удержать их выходное пособие, чтобы возместить около $200 млн из сделки стоимость $44 млрд», — сообщил источник со ссылкой на истцов.

Отмечается, что бывшие топ-менеджеры Twitter в понедельник подали иск в федеральный суд Северной Калифорнии. Истцами выступили бывший исполнительный директор Параг Агравал, бывший финансовый директор Нед Сигал, бывший главный юрист Виджая Гадде и бывший главный юридический консультант Шон Эджетт.

Напомним, что Илон Маск стал владельцем Twitter 27 октября 2022 года. Сразу после приобретения компании предприниматель уволил ряд ведущих сотрудников и руководителей, в том числе и вышеупомянутых. Согласно материалу, опубликованному изданием The Wall Street Journal, причинами для увольнение послужили грубая халатность и умышленное нарушение дисциплины. При этом бывшие сотрудники Twitter эти обвинения отрицают. После того, как Маск стал владельцем контрольного пакета акций стоимостью $44 млрд, социальная сеть была переименована в X и неё поменялся логотип.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля суд в Сан-Франциско обязал Илона Маска дать показания в Комиссии по ценным бумагам и биржам США в связи с приобретением Twitter. При этом до этого миллиардер отклонил требование дать показания по этому делу, сославшись на то, что комиссия якобы пыталась «преследовать его».