Париж, 18 июля, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Пользователи Twitter раскритиковали призывы Франции к России «прекратить шантажировать мир продовольствием» после выхода Москвы из зерновой сделки.

Иван Шилов ИА Регнум

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон пусть подумает о санкциях, введённых против России, от которых пострадали многие страны», — написал один из пользователей.

Ещё один отметил, что лидеры западных стран систематически лгали своим гражданам о зерновой сделке.

«Лишь малая часть зерна дошла до бедных стран, для которых оно предназначалось. Уровень лицемерия Запада зашкаливает», — заключили пользователи.

Как сообщало ИА Регнум, Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

В июне 2023 года на встрече с лидерами нескольких государств Африки президент России Владимир Путин заявил, что Украина и Запад обманули как Россию, так и другие страны мира, поскольку лишь 3% продукции, экспортируемой с Украины по «зерновому коридору», действительно направляется в беднейшие страны.