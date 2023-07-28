Вашингтон, 28 июля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. В скором времени в социальной сети Twitter останется только тёмный режим. Об этом 28 июля сообщил владелец платформы, американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск в Twitter.

Иван Шилов ИА Регнум

«Эта платформа будет иметь скоро только тёмный режим», — написал он.

По его словам, такое решение является лучшим во всех отношениях.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Twitter сменил старый логотип с синей птицей на новый, с белой латинской буквой X на чёрном фоне. После этого новый логотип стал отображаться на верхней части страниц соцсети и при обновлении страниц.

Часть пользователей осталась недовольна таким новшеством. Они высмеяли новый логотип и заявили, что это заставляет их отказаться от использования платформы. В ответ Макс пообещал доработать новый логотип соцсети.

После этого Маск заявил, что обновлённый Twitter станет самым ценным в мире брендом. Он также рекомендовал всем запомнить его слова.