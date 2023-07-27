Киев, 27 июля, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Слова президента Украины Владимира Зеленского в обращении к жителям страны о поражении России вызвали волну негативных откликов у пользователей Twitter.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Большая часть читателей усомнилась в правдивости заявлений украинского лидера и призвала его скорее начать мирные переговоры по урегулированию конфликта.

«Вы это говорите с самого начала конфликта, а ситуация только ухудшается», — констатировал один из комментирующих.

«Когда вы перестанете мечтать и посмотрите на реальность?» — задался вопросом ещё один читатель.

«Лучше говори о мирных переговорах, пока не поздно, а не о поражении России», — посоветовал Зеленскому третий комментирующий.

«Пусть лучше посмотрит на медленное контрнаступление ВСУ», — поддержал его четвёртый читатель.

«Вы далеки от этой цели как никогда», — добавил пятый комментирующий.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля читатели британской газеты The Sun высмеяли издание, опубликовавшее кадры с уничтожением поставленного украинской армии немецкого танка Leopard. Критику вызвала попытка издания выдать Leopard за российскую бронетехнику.

На видеозаписи под названием «Российский танк загорелся после прямого попадания украинской ракеты под Запорожьем» запечатлено поражение украинского танка российским дроном «Ланцет».

Президент России Владимир Путин 23 июля рассказал, что ВСУ в ходе попыток контрнаступления потеряли свыше 26 тысяч человек личного состава. Глава государства подчеркнул, что контрнаступление украинских войск провалилось.