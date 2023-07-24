Москва, 24 июля, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил смену логотипа Twitter на черно-белую букву Х, отметив, что там, где X, там и символы специальной военной операции.

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«Что, теперь X? Замечательно! Там, где X, там V и Z», — написал Медведев 24 июля в социальной сети.

Ранее соцсеть Twitter сменила старый логотип с синей птицей на новый с белой буквой X. Эта латинская буква теперь располагается наверху страниц соцсети и при обновлении страниц. Владелец Twitter и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в своём профиле фото здания штаб-квартиры соцсети с проекцией нового логотипа. При этом о смене логотипа и «прощании со всеми птицами» Маск сообщил днём ранее. Представив 23 июля дизайн с буквой X на чёрном фоне, он отметил, что окончательный вариант ребрендинга пока не согласовали.

Маск на своей странице в соцсети 24 июля сообщил, что новый логотип доработают после критики со стороны пользователей.

В пресс-службе Роскомнадзора 24 июля отметили, что смена домена Twitter на x.com — это не повод разблокировать доступ к нему для российских пользователей. Роскомнадзор 4 марта 2022 года заблокировал Twitter на территории России за ограничение доступа к российским СМИ и распространение ложной информации о спецоперации.