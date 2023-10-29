Москва, 29 октября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на публикацию американского миллиардера Илона Маска про военные базы США вокруг Ирана и иронично попросил «не забывать» о российской угрозе. Об этом зампред Совбеза России написал у себя в X (ранее — Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Точно! Но ведь есть ещё и россияне, которые представляют угрозу для всего в мире! Не забывайте!» — ответил на шутку Медведев у себя на странице.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее американский бизнесмен шуткой прокомментировал масштаб распространения военного присутствия США на Ближнем Востоке. Бизнесмен выложил в Х изображение карты Ближнего Востока, где Иран окружён по периметру военными базами США, с надписью «Иран хочет войны. Посмотрите, как близко он расположил свою страну к нашим военным базам».

Ранее Медведев назвал Илона Маска «последним здравомыслящим человеком» в Северной Америке, если выяснится, что бизнесмен действительно ограничивал Украине доступ к спутниковой связи Starlink, чтобы не допустить атаки ВСУ на российские корабли.