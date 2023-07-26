Москва, 26 июля, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Заявлениями о необходимости обеспечить безопасность в Чёрном море президент Украины Владимир Зеленский хочет вовлечь Североатлантический альянс в прямой конфликт с Россией. Такое мнение высказали пользователи Twitter, осудив такие призывы украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Он тратит деньги американских и европейских налогоплательщиков на разжигание конфликта», — отметил один из читателей.

Другой напомнил, что условия зерновой сделки, действие которой завершилось 18 июля, не соблюдали, а Украина использовала грузовые суда для перевозки оружия.

Комментаторы выразили уверенность, что Зеленскому нужно как можно скорее подумать о мире.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля российский МИД сообщил о решении не продлевать черноморскую продовольственную инициативу, подписанную 22 июля 2022 года, так как часть соглашений о разблокировании экспорта из России продовольствия и удобрений, а также подключении Россельхозбанка к SWIFT так и не исполнили. Москва может вернуться в зерновую сделку только при выполнении этих соглашений.

Одновременно Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в этом коридоре в Чёрном море. Некоторые районы в акватории Чёрного моря объявили временно опасными для судоходства. Мореплавателям направили предупреждения об этом.

Минобороны объявило, что с начала суток 20 июля Россия на фоне прекращения зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора будет рассматривать все суда, следующие в украинские порты по Чёрному морю, в качестве потенциальных перевозчиков военных грузов. Страны, под флагами которых идут суда, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева.

21 июля президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили продление действия зерновой сделки. Разговор состоялся по инициативе Киева.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может использовать американские истребители F-16, чтобы создать собственный зерновой коридор.