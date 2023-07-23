Вашингтон, 23 июля, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Логотип сети микроблогов Twitter будет изменён, вместо птицы там может появиться буква X. Об этом владелец соцсети Илон Маск написал на своей странице.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами», — пообещал Маск.

Он представил возможный будущий дизайн Twitter с буквой X на чёрном фоне и отметил, что окончательный вариант ребрендинга пока не согласован. Запуск нового логотипа «X» может состояться завтра, если к вечеру появится «достаточно хороший» вариант, пояснил Маск.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд, после чего сразу же уволил некоторых руководителей, включая генерального и финансового директоров. Позднее он признал, что сделка вышла довольно дорогостоящей, но он, будучи фанатом Twitter, купил соцсеть из-за её «движения в негативном направлении».