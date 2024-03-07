Материалы с тегом «Роман Костомаров»
Песков назвал историю Костомарова феноменальной победой над собой
История олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова является феноменальной историей победы над собой, заявил 7 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам после премьеры документального фильма о фигуристе. «Феноменальная история, феноменальный фильм...
новость часа
7 марта 2024
Костомаров назвал семью своей главной мотивацией
Главной мотивацией заниматься спортом для олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова является семья. Об этом он рассказал, выступая на марафоне общества «Знание» в центре «Сириус». «Семья, дети и жена мотивируют идти меня дальше. Я не тот человек, который привык лежать на диване — я...
4 марта 2024
Фигурист Роман Костомаров показал, как катается на сноуборде
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров встал на сноуборд. Об этом он сообщил 3 марта в Telegram-канале и опубликовал видео. «Ура, я на сноуборде. Было не просто, но у меня получилось», — написал спортсмен. Костомаров рассказал, что очень счастлив. Он передал привет...
3 марта 2024
Фильм о Костомарове впервые покажут 7 марта на выставке «Россия»
Вышел трейлер документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды» режиссера Михаила Щедринского. Сценаристом картины выступила Юлия Лемарк. Впервые ленту покажут 7 марта на международной выставке-форуме «Россия», а в прокат картина выйдет 9 марта. Об этом сообщил сайт «Кино-театр. ру»...
21 февраля 2024
Фигурист Роман Костомаров показал видео с полётом на флайборде
Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров показал видео с полётом на флайборде. «Пытаюсь восстановить прежние навыки. Вроде летаю, хоть и не высоко», — написал Костомаров в соцсетях. Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря Костомаров выступил в шоу на коньках...
17 января 2024
Песков оценил силу воли пережившего ампутацию Костомарова
Российский фигурист и олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров — пример абсолютной силы воли, пример для многих, заявил 10 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Является ли Костомаров примером? Конечно! Это пример абсолютной силы воли! Пример, важный для многих...
10 января 2024
Костомаров не сдержал слёз, вернувшись на лёд
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров не смог сдержать слёз, когда после ампутации конечностей вернулся на лёд в шоу Ильи Авербуха. Об этом он рассказал на «Матч ТВ». «Слёзы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался. Тот номер — эта атмосфера, которая была на...
29 декабря 2023
Костомаров заявил, что отдал бы всё, чтобы вновь быть здоровым
Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что отдал бы всё, чтобы вновь быть здоровым. «Я бы всё отдал, все деньги. Бедным был бы. Когда ты этого лишаешься, думаешь: «Верните мне всё. Я буду вас холить, любить и лелеять», — сказал Костомаров в эфире...
23 декабря 2023
«Как и обещал, вышел на лёд». Костомаров выступил впервые после ампутации
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые выступил в шоу на коньках после тяжёлой болезни и ампутации конечностей. Фигурист вышел на лёд на шоу «Вместе и навсегда», посвященному 50-летию хореографа Ильи Авербуха, которое прошло 17 декабря в Москве. Костомаров и его партнёрша...
18 декабря 2023
Авербух назвал большой человеческой силой выступление Костомарова на льду
Большой человеческой силой назвал первое после ампутации выступление на коньках олимпийского чемпиона Романа Костомарова серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух на пресс-конференции в Москве. Речь идет о юбилейном шоу Авербуха «Вместе и навсегда», на котором Костомаров...
18 декабря 2023
Костомаров впервые после ампутации выступил в шоу на коньках
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые выступил в шоу на коньках после ампутации конечностей. Он вышел на лёд на шоу «Вместе и навсегда», посвященном 50-летию хореографа Ильи Авербуха, которое проходит 17 декабря в Москве. Фигурист появился в конце показательного номера...
17 декабря 2023
Костомаров впервые после установки протезов вышел на лёд на коньках
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые после установки протезов вышел на лёд на коньках. Кадры с тренировки спортсмен показал в Telegram-канале. Фигурист выполнил «фонарики», учился разгоняться и тормозить. «А я говорил, что я встану на лёд!» — отметил Костомаров. Он...
11 декабря 2023
Костомарову прооперируют руку перед установкой протеза
Олимпийскому чемпиону по танцам на льду Роману Костомарову необходима пластическая операция на руке перед установкой протеза. Все процедуры займут около месяца, рассказал спортсмен 4 декабря ТАСС. Ранее Костомарову установили протезы на ногах и на правой руке. Пластическая операция на левой руке...
4 декабря 2023
Костомаров рассказал о нежелании жить после ампутации конечностей
Российский фигурист и олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что после того, как пришёл в себя от перенесённой ампутации конечностей, он не хотел жить. Этими мыслями он поделился с посетителями выставки-форума «Россия». Первый вопрос, который Костомаров задал хирургу после...
2 декабря 2023
Костомаров заявил, что скоро выйдет на лёд в коньках
Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров работает над тем, чтобы снова выйти на лёд в коньках. Об этом 24 ноября он заявил на форуме «Грани личного бренда». «В кроссовках на лёд — ерунда. Скоро я выйду на лёд в коньках. Ведётся работа. Я уже пробовал, скажу вам по...
24 ноября 2023
Роман Костомаров провёл тренировку по теннису
Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров провёл тренировку по теннису. Видео он опубликовал 22 ноября в своём Telegram-канале. На кадрах Костомаров тренируется наносить удары по мячу ракеткой, которую он держит протезом правой руки. Сначала он несколько раз уронил...
22 ноября 2023
Роман Костомаров рассказал, что провёл тренировку по боксу без протеза
Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров сообщил в кулуарах федерального просветительского марафона «Знание. Первые», что провёл тренировку по боксу без своего нового протеза. «Спортзал у меня был всегда. Я даже пару дней назад сходил на бокс, правда, без протеза. Но всё равно можно...
6 ноября 2023
Костомаров рассказал, что помогло восстановиться после болезни
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров выступил на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание» в рамках международной выставки-форума «Россия». Встреча прошла в рамках программы тематического трека «Знание. Сила», посвящённого достижениям...
6 ноября 2023
Роман Костомаров заявил, что точно встанет на коньки в будущем
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что уверен в том, что в будущем встанет на коньки и сможет кататься. Об этом спортсмен рассказал на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». «Конечно, кататься как раньше я не буду, там (необходимы. — Прим. ред.) очень...
6 ноября 2023
Костомаров показал на видео, как водит машину с ампутированными кистями
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые сел за руль после перенесённых ампутаций и протезирования. Видеоролик об этом он опубликовал 14 октября в своём Telegram-канале. «Нет ничего невозможного, без ручек за рулём!» — сказал Костомаров в кадре. Он признался, что очень рад...
14 октября 2023