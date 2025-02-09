Москва, 9 февраля, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является главным спортсменом России. Об этом 9 февраля заявил фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Nick Wass/AP/TASS

«Кого назвал бы главным спортсменом России? Александра Овечкина, конечно. Думаю, вся страна сейчас смотрит и болеет за то, чтобы он стал действительно легендой не только российского хоккея, но и мирового», — приводит его слова Sport24.

Как передавало ИА Регнум, боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что Овечкин должен получить все награды, которые только могут быть вручены, включая орден за заслуги перед Америкой. По его словам, Овечкин — настоящий спортсмен и великий посол хоккея. Монсон выразил радость по поводу того, что рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будет принадлежать российскому спортсмену.

7 февраля Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Филадельфией». Встреча закончилась победой «Кэпиталз» со счётом 4:3.

Этот гол стал для 39-летнего российского хоккеиста 879-м в 1464 матчах в НХЛ. Он позволил ему сократить до 15 шайб отставание от рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.