«Как и обещал, вышел на лёд». Костомаров выступил впервые после ампутации
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые выступил в шоу на коньках после тяжёлой болезни и ампутации конечностей.
Фигурист вышел на лёд на шоу «Вместе и навсегда», посвященному 50-летию хореографа Ильи Авербуха, которое прошло 17 декабря в Москве.
Костомаров и его партнёрша Татьяна Навка станцевали номер «Кармен» — в 2006 году именно эта программа принесла им победу на Олимпийских играх в Турине.
«Для меня, конечно, то, что Рома сегодня вышел… Это такое доверие», — приводит «Спорт-экспресс» слова Авербуха.
«Как и обещал, я вышел на лед после такого короткого срока», — в свою очередь, сказал сам Костомаров.
Уходящий 2023 год был для олимпийского чемпиона очень тяжелым. Напомним, 10 января он был госпитализирован с пневмонией в больницу, где провёл 175 дней. Подозрение на COVID не подтвердились, но болезнь всё равно протекала тяжело.
Более девяти дней спортсмен был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и введён в медикаментозную кому. Длительное подключение к аппарату ИВЛ привело к нарушению кровообращения в конечностях. Из-за некроза Костомарову провели ампутации обеих стоп и кистей рук.
В июле фигуриста выписали из больницы, а 12 числа он впервые лично обратился к поклонникам. После выписки из больницы и протезирования Костомаров приступил к тренировкам. Во время занятий он восстановил возможность подниматься на высокое препятствие.
В августе Костомаров впервые появился на публике в шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое проходило в Сочи. Тогда он вышел на лёд в кроссовках.
11 декабря Костомаров разместил в своих соцсетях видео, в котором показал свои первые тренировки на льду.
«Он внутренне никак не изменился, и это огромное счастье для нас. Но даже в этой сложной ситуации я каждый день верила, что будет лучше, что будут какие-то маленькие улучшения. Сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, что на самом деле так оно и есть», — приводит НТВ слова жены Костомарова Оксаны Домниной.