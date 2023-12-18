Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые выступил в шоу на коньках после тяжёлой болезни и ампутации конечностей.

Фигурист вышел на лёд на шоу «Вместе и навсегда», посвященному 50-летию хореографа Ильи Авербуха, которое прошло 17 декабря в Москве.

Сергей Бобылев/ТАСС Оксана Домнина и Роман Костомаров

Костомаров и его партнёрша Татьяна Навка станцевали номер «Кармен» — в 2006 году именно эта программа принесла им победу на Олимпийских играх в Турине.

Сергей Бобылев/ТАСС Оксана Домнина и Роман Костомаров

«Для меня, конечно, то, что Рома сегодня вышел… Это такое доверие», — приводит «Спорт-экспресс» слова Авербуха.

Сергей Бобылев/ТАСС Фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров

«Как и обещал, я вышел на лед после такого короткого срока», — в свою очередь, сказал сам Костомаров.

Сергей Бобылев/ТАСС Фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров

Уходящий 2023 год был для олимпийского чемпиона очень тяжелым. Напомним, 10 января он был госпитализирован с пневмонией в больницу, где провёл 175 дней. Подозрение на COVID не подтвердились, но болезнь всё равно протекала тяжело.

Сергей Бобылев/ТАСС Оксана Домнина и Роман Костомаров

Более девяти дней спортсмен был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и введён в медикаментозную кому. Длительное подключение к аппарату ИВЛ привело к нарушению кровообращения в конечностях. Из-за некроза Костомарову провели ампутации обеих стоп и кистей рук.

Сергей Бобылев/ТАСС Оксана Домнина и Роман Костомаров

Сергей Бобылев/ТАСС Фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров

В июле фигуриста выписали из больницы, а 12 числа он впервые лично обратился к поклонникам. После выписки из больницы и протезирования Костомаров приступил к тренировкам. Во время занятий он восстановил возможность подниматься на высокое препятствие.

В августе Костомаров впервые появился на публике в шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое проходило в Сочи. Тогда он вышел на лёд в кроссовках.

11 декабря Костомаров разместил в своих соцсетях видео, в котором показал свои первые тренировки на льду.

«Он внутренне никак не изменился, и это огромное счастье для нас. Но даже в этой сложной ситуации я каждый день верила, что будет лучше, что будут какие-то маленькие улучшения. Сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, что на самом деле так оно и есть», — приводит НТВ слова жены Костомарова Оксаны Домниной.