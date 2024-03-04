Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 марта, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Главной мотивацией заниматься спортом для олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова является семья. Об этом он рассказал, выступая на марафоне общества «Знание» в центре Сириус.

Евгений Биятов / РИА Новости Фигурист Роман Костомаров

«Семья, дети и жена мотивируют идти меня дальше. Я не тот человек, который привык лежать на диване — я привык двигаться, я привык заниматься экстремальными вещами», — рассказал спортсмен.

Костомаров сообщил, что в больнице он решил не возвращаться домой, пока не встанет на ноги. Для этого ему пришлось упорно работать, чтобы научиться ходить на протезах. По мнению фигуриста, ему помог в этом спортивный стержень.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Его пришлось поместить в медикаментозную кому, у спортсмена начался сепсис, возникли проблемы с кровообращением. Из-за этому ему ампутировали стопы и кисти рук, провели протезирование. В июне он опубликовал первое видео из больницы.

В августе Костомаров впервые после болезни вышел на лёд на публике. Он принял участие гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Вместе с ним выступила жена Костомарова Оксана Домнина.

В марте 2024 года Костомаров опубликовал видео, как катается на сноуборде. Он призвал всех, кто учится ходить на протезах не сдаваться и достигать целей.