Москва, 29 декабря, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров не смог сдержать слёз, когда после ампутации конечностей вернулся на лёд в шоу Ильи Авербуха. Об этом он рассказал на «Матч ТВ».

Сергей Бобылев/ТАСС Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров

«Слёзы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался. Тот номер — эта атмосфера, которая была на выступлении. Там была такая поддержка зрителей», — рассказал Костомаров.

Фигурист отметил, что в это время встал весь зал и аплодировал и он не смог сдержаться. Он также сообщил, что испытывал двоякое ощущение, так как был счастлив выйти на лёд перед полным залом, но грустил, что не может делать то, что раньше.

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Как сообщало ИА Регнум, Костомаров впервые выступил на льду после ампутации конечностей 17 декабря в шоу «Вместе и навсегда», посвященном 50-летию серебряного призёра Олимпиады-2002 Авербуха. Он был в паре с супругой Оксаной Домниной.

Авербух рассказал, что это была идея Костомарова, захотевшего, чтобы его жена вернулась на лёд. Сначала она каталась одна, а потом и он решил встать на коньки. Авербух заявил, что для этого была нужна большая человеческая сила.

Костомаров 10 января лёг в больницу с пневмонией, проведя там 175 дней. Из-за развившегося некроза ему ампутировали руки и ноги. После выписки из больницы и протезирования Костомаров начал физические тренировки, добиваясь новых результатов.