Москва, 10 января, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Российский фигурист и олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров — пример абсолютной силы воли, пример для многих, заявил 10 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Карпухин/ТАСС Российский фигурист Роман Костомаров

«Является ли Костомаров примером? Конечно! Это пример абсолютной силы воли! Пример, важный для многих ребят сейчас!» — приводит слова Пескова «Спорт-Экспресс».

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В ходе лечения его поместили в медикаментозную кому, у него начался сепсис, затем возникли проблемы с кровообращением. Спортсмену ампутировали стопы и кисти рук и провели частичное протезирование. После продолжительного восстановления Костомаров начал тренироваться и приводить себя в форму. В октябре он показал на видео, как управляет машиной ампутированными кистями. Тогда он сказал, что нет ничего невозможного. Спустя месяц провёл боксёрскую тренировку без протеза. Выступая перед посетителями выставки-форума «Россия», Костомаров рассказал, что, когда пришёл в себя после операций, не хотел жить. Первый вопрос, который он задал хирургу, был о том, сможет ли он водить мотоцикл.