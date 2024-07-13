Красочное ледовое шоу «Вместе и навсегда» открылось на федеральной территории «Сириус». Мероприятие посвятили старту летних гастролей, которые проводятся под руководством российского фигуриста Ильи Авербуха.

Екатерина Лызлова/РИА Новости

Проходит шоу при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с 12 июля по 11 августа в ледовом дворце «Айсберг». Главной темой всех спектаклей на льду стали традиционные семейные ценности: любовь, преданность и верность.

Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигуристы Максим Шабалин и Евгения Медведева

В постановках участвуют фигуристы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Евгения Медведева, Оксана Домнина и Максим Шабалин, а также Роман Костомаров.

Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигурист Алексей Ягудин

Олимпийский чемпион, перенёсший ампутацию после тяжёлой болезни, вышел на лёд вместе с супругой фигуристкой Оксаной Домниной. Они впервые исполнили трогательный номер на песню певицы Ёлки «Скучаю».

Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина

Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина

В первой части ледового шоу Костомаров исполнил песню «Город, которого нет». Зрители приветствовали фигуриста бурными аплодисментами. Авербух назвал выступление Костомарова «новым шагом вперёд».

Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов

«В прошлом году в «Сириусе» он просто выходил в кроссовках, то сейчас у нас уже история танца, по количеству элементов, по количеству движений, здесь уже сам танец — как самодостаточная единица. Это танец про ту драму, которая произошла в семье ребят, мы не можем от неё отойти», — сказал Авербух журналистам.

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Роман Костомаров был госпитализирован с левосторонней пневмонией в январе прошлого года. Вскоре заболевание усугубилось. Из-за развития гангрены врачам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук. Позднее фигуристу установили протезы на ноги. Во время болезни спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Он перенес два инсульта.

Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигуристы Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина

Впервые Костомаров вышел на лёд на коньках 11 декабря 2023 года и 17 декабря принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда». Спортсмен активно продолжает тренировки.

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В апреле 2024 года Костомаров в эфире «Шоу Воли» рассказал, что с протезами чувствует себя полноценным человеком.