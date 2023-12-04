Москва, 4 декабря, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Олимпийскому чемпиону по танцам на льду Роману Костомарову необходима пластическая операция на руке перед установкой протеза. Все процедуры займут около месяца, рассказал спортсмен 4 декабря ТАСС.

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Ранее Костомарову установили протезы на ногах и на правой руке. Пластическая операция на левой руке нужна для того, чтобы оставшаяся фаланга большого пальца могла функционировать.

«Сейчас много различных дел, работы, а ложиться в больницу придётся на месяц: надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошёл протез», — сказал Костомаров.

Он добавил, что произойдёт это скорее всего весной. Операцию ему проведут в России.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Костомарова госпитализировали из-за пневмонии, в реанимации его поместили в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у спортсмена начались проблемы с кровообращением, он перенёс ампутацию обеих стоп и кистей рук. Костомарова выписали в июле, он сразу приступил к восстановлению и тренировкам. Спортсмен демонстрировал, как учится водить машину и писать с протезом. В августе он впервые вышел на лёд.